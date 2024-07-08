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Giriş Tarihi: 9.7.2024

Çocuğunuza konserve kutu gıdaları verirken dikkatli olun

Çocuğunuza konserve kutu gıdaları verirken dikkatli olun
Bisfenol A (BPA), kaba plastik ürünlerin yapımında kullanılıyor. Günlük hayatta birçok farklı alanda karşımıza çıkmakta. Yani damacanaların iç kaplamasında, bebek biberon yapımında, plastik saklama kaplarında ve konserve kutularının iç kaplamasında da kullanılmakta.




Doç. Dr. Temizel, BPA'nın östrojen hormonunu taklit eden, onunla benzerlik gösteren bir madde olduğunu ifade ederek, "Özellikle kadınlarda östrojen seviyesinin yükselmesi, meme kanseri riskini artırıyor. Obeziteyi ya da kalp damar hastalıklarını da tetikleyebiliyor. Çocuklarda cinsel gelişimin erken yaşanmasını da tetikleyebilir. Erkeklerde de kısırlığı tetikleyebilir" dedi.
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Çocuğunuza konserve kutu gıdaları verirken dikkatli olun
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