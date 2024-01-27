Haberler Yaşam Haberleri Çocuğuyla pazarda gezerken kadının telefonunu çaldı
Giriş Tarihi: 27.1.2024 11:18 Son Güncelleme: 27.1.2024 11:31

Çocuğuyla pazarda gezerken kadının telefonunu çaldı

Adana’da 4 yaşındaki çocuğuyla pazarda gezen hırsız, alışveriş yapan kadının pardösüsündeki cep telefonunu saniyeler içinde çaldı. Yakalanan hırsız tutuklanırken cep telefonu sahibine teslim edildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Çocuğuyla pazarda gezerken kadının telefonunu çaldı

Adana'da 4 yaşındaki çocuğuyla gezen Mustafa Ş. (37), semt pazarında alışveriş yapan Fatma A.'nın (45) cebindeki cep telefonunu içinde çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheli, sokakta yakalandı. Hırsız, tutuklanırken çaldığı cep telefonu sahibine teslim edildi.

FİYAT SORMA BAHANESİYLE

Olay, 24 Ocak'ta Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. 4 yaşındaki oğluyla birlikte yürüyen Mustafa Ş., alışveriş yapmak için semt pazarına giden Fatma A.'nın cebindeki telefonu görünce, arkasından yaklaştı. Pazarcıya fiyat sorma bahanesiyle tezgaha yönelen şüpheli, Fatma A.'nın pardösüsünün cebindeki telefonu saniyeler içinde çaldı. Telefonu cebine koyan şüpheli, yürüyerek bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

TELEFON ÜZERİNDE ÇIKTI

Bir süre sonra cep telefonunun çalındığını fark eden Fatma A., polise ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, 5 ayrı hırsızlık suçundan arandığını saptadı. Güzergahta çalışma yapan ekipler, şüpheliyi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde sokakta yürürken yakaladı. Yapılan üst aramasında ise Fatma A.'nın cep telefonu ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Mustafa Ş. ifadesinde, "İçindeki hattı kırıp, çöpe attım. Telefonu satıp, ihtiyaçlarımı karşılayacaktım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cep telefonu ise sahibi Fatma A.'ya teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Eren Erdem'den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: "CHP tarihinde bir ilk" dedi topa tuttu!
Kanada'dan Türkiye kararı: İsveç'e NATO vizesinin ardından harekete geçtiler! Yeniden başlatılacak...
Murat Kurum'dan İstanbul'a dev projeler! Tek tek açıkladı: Gençlere 100 bin lira hibe, emeklilere 2 bin 500 lira yardım...
CHP'li Battal İlgezdi istifa etti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek tasfiye ediliyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Turgut Altınok: Yavaş seçim zamanı Ülkücülüğe sarılıyor!
CHP’ye zehir zemberek sözlerle yüklenen Muharrem İnce yerel seçim kararını açıkladı
İsrail’in zevali
Altınok'tan Ankaralılara müjde! "Durakta bekleme devrini bitireceğiz"
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuğuyla pazarda gezerken kadının telefonunu çaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA