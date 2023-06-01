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Giriş Tarihi: 2.6.2023

Çocuk, çocuğu silahla öldürdü

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Çocuk, çocuğu silahla öldürdü
BURSA'NIN Osmangazi ilçesinde bir parkın yanında 16 yaşındaki Arda Eren Siler, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine zanlı, yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Siler'i boğazından vurdu. Çevredeki vatandaşlar ağır yaralı olan çocuğu hastaneye götürdü, ancak kurtarılamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, kaçan şüphelinin H.K. (17) olduğunu belirledi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan H.K.'nın ifadesinde şüphelinin, Siler ile aralarında daha önceden yaşanan kavgadan dolayı cinayeti işlediğini anlattığı öğrenildi.

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Çocuk, çocuğu silahla öldürdü
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