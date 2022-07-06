Çocuk gasp çetesi yakalandı

Bakırköy'de geçtiğimiz gün Mayıs ayı ve Haziran ayında meydana gelen gasp olaylarında iddiya göre yaşları 18'den küçük 4 kişilik çete yine kendileri gibi yaşı küçük çocukların önünü kesip cep telefonu ve paralarını aldı. İddiaya göre gasp edilen gençlerden biri polise gidip şikayetçi olunca çetenin 6 farklı olaya daha karıştığı ortaya çıktı.