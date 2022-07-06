Çocuk gasp çetesi yakalandı

Bakırköy'de geçtiğimiz gün Mayıs ayı ve Haziran ayında meydana gelen gasp olaylarında iddiya göre yaşları 18'den küçük 4 kişilik çete yine kendileri gibi yaşı küçük çocukların önünü kesip cep telefonu ve paralarını aldı. İddiaya göre gasp edilen gençlerden biri polise gidip şikayetçi olunca çetenin 6 farklı olaya daha karıştığı ortaya çıktı.
Toplam 6 farklı gasp olayına karışan şüpheli şahısların polis tarafından kimlikleri tespit edildi ve yakalanarak gözaltına alındı. Üzerlerinden 1 çift kulak, 1 adet bıçak ve toplam 275 lira para çıkan şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin kameralara incelemesi üzerine kimlikleri tespit edilen A.C., R.A., M.F. ve C.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyette yapılan üst aramasında üzerlerinden gasp ettikleri 275 lira ve 1 çift kulaklık öte yandan suç anında kullandıkları 1 adet bıçak çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.