Çocuk gelin: 16 yıl boyunca şiddet gördüm

Adana'da intihar girişiminde bulunan tır şoförü Nurettin Ceyhan'ın ( 43) barışmaya çalıştığı eşi Merve Ceylan, SABAH'a açıklamada bulundu.

Ev kadını 4 çocuk annesi Merve Ceylan (30), "14 yaşında evlendim ve 16 yıllık evliliğimde hep şiddet gördüm. İşkence yapıyordu. Beni yere yatırıp saçlarımdan tutardı, ayağıyla vururdu. Ağladığım ya da sesimi çıkarttığım zaman bana 'Sakın ağlamayacaksın' diyerek sessiz dövmeye çalışırdı. Sessiz çığlıklar atardım" dedi.

KÖPRÜDEN ATLAMAK İSTEDİ

Eşinin şiddetlerine dayanamayan Merve Ceylan çocuklarını alıp annesinin evine yerleşti ve hemen boşanma davası açtı. Eşiyle barışmak için her yolu deneyen Nurettin Ceylan, 10 gün önce köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polisin 2 saatlik ikna çabası sonucu köprüden indi. Nurettin Ceylan, eşiyle barışmak istediğini ve onu çok sevdiğini evine dönmesini istedi.

14 YAŞINDA EVLENDİM

16 yıllık evlilikleri boyunca eşinin kendisini aldattığını, şiddet uyguladığını ve intihar girişimlerinin şov olduğunu iddia eden Merve Ceylan, polise gidip şikayetçi olduğunu sonra özür dileyip affettiğini kaydetti. 14 yaşında evlendiğini ifade eden genç kadın, "Aramızda geçimsizlik vardı ve şiddet görüyordum. Hatta şiddetten çok işkence görmeye başladım. Beni yere yatırıp saçlarımdan tutardı, ayağıyla vururdu. Ağladığım ya da sesimi çıkarttığım zaman bana 'Sakın ağlamayacaksın' diyerek sessiz dövmeye çalışırdı. Sessiz çığlıklar atardım" diye konuştu.

İLK DAYAĞIMI 1 HAFTALIK GELİN İKEN YEDİM

İlk şiddetini 1 haftalık gelinken yediğini ileri süren Ceylan, "Ben 14 yaşındayken birbirimizi gördük ve ben sevdim onu. O zaman daha aşk, sevgi nedir bilmezdim. İlk dayağımı 1 haftalık gelin iken yedim. Annem nişanlıyken yüzüğü attırttı. O zaman gelip kendini önümüze atıp intihar etmeye kalktı. O zaman aşık oldum işte ona. Bende kandım ve anneme bozma aramızı dedim. Demez olaydım. Her küstüğümüzde intihar etmeye kalkıyor. Boşanma konusunda kararlıyım ve öldürse de tekrar kendisine dönmeyeceğim" şeklinde konuştu.