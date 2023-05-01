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Giriş Tarihi: 1.5.2023 15:23

‘Çocuk gelin’ ailesine teslim edildi; gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Diyarbakır'da bir düğün salonunda ‘çocuk gelin’ olduğu ihbarıyla polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çocuk gelin G.G.(15) ise ailesine teslim edildi.

DHA
‘Çocuk gelin’ ailesine teslim edildi; gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Olay, 29 Nisan'da Sur ilçesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. 15 yaşında olduğu iddia edilen G.G., S.S.(24) ile evlendirilmek üzere kuaföre götürüldü. G.G. ile S.S., daha sonra gelin aracıyla düğün salonuna geldi. Salona giriş yapan G.G. ve S.S., davetlilerin olduğu salona girecekleri sırada polisin operasyonuyla durduruldu. Polis, çocuk gelin G.G.'yi ekip aracına götürürken, damat S.S.'nin de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. G.G. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. G.G.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan G.G.'nin annesi M.G., ifadesinde kızının severek evlenmek istediğini belirterek, "Biz de evliliğe onay verdik. Herhangi bir zorlama olmadı" dediği öğrenildi.
G.G., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından ailesine teslim edildi. Gözaltında bulunan 5 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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‘Çocuk gelin’ ailesine teslim edildi; gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
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