Haberler Yaşam Haberleri Çocuk gelin devlet korumasına alındı
Giriş Tarihi: 5.7.2023

Çocuk gelin devlet korumasına alındı

Niğde'de 15 yaşındaki kız çocuğu A., teyzesinin oğlu ile zorla evlendirildiğini öne sürerek sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Düğün gününü "ölüm günüm" ifadesiyle paylaşan kızın yazdıkları, sosyal medyada gündem oldu. Niğde Valisi Mustafa Koç da bunun üzerine Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Altunhisar ilçesi bağlı Keçikalesi beldesine giden ekipler, küçük kız ile ailesini jandarma karakoluna götürdü. A. devlet korumasına alınırken, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Yunus Emre KAVAKHayrettin YENEL/SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fransa Marsilya'da 27 yaşındaki bir genç polisin plastik mermisiyle hayatını kaybetti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Macaristan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile birlikte hareket edecek
Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Kemal Bey'in partisi mi burası?
Emmanuel Macron'dan "sosyal medya" açıklaması: İş çığrından çıktığında...
İmamoğlu resmen harekete geçti! Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek hamle
CHP toz duman! Baba oğul kavgası büyüyor
Kılıçdaroğlu sana acır mı?
‘Bu tipinle kimse seni izlemez’ diye benimle alay ettiler
Mescid-i Aksa'da İsrail polisine ders veren genç SABAH'a konuştu: Sizden korkmuyorum dedim
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuk gelin devlet korumasına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA