Çocuk gelin devlet korumasına alındı

Niğde'de 15 yaşındaki kız çocuğu A., teyzesinin oğlu ile zorla evlendirildiğini öne sürerek sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu. Düğün gününü "ölüm günüm" ifadesiyle paylaşan kızın yazdıkları, sosyal medyada gündem oldu. Niğde Valisi Mustafa Koç da bunun üzerine Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Altunhisar ilçesi bağlı Keçikalesi beldesine giden ekipler, küçük kız ile ailesini jandarma karakoluna götürdü. A. devlet korumasına alınırken, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.SABAH