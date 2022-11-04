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Giriş Tarihi: 5.11.2022

Çocuk gelin İrem boşanmak istedi, kocası peşini bırakmadı

Diyarbakır'da yaşayan 18 yaşındaki İrem Ş. iddiaya göre bundan 2 yıl kadar önce Cesur Ş. tarafından kaçırılıp cinsel saldırıya uğradı. Hamile kalınca evlenmek zorunda kaldı. Evlendikten bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşayınca bebeğini alıp ailesinin yanına İstanbul'a geldi. Ancak bunları takip eden kocası 1.5 yaşındaki bebeğin yanında İrem Ş.'yi bacağından vurdu. Gözaltına alınan şüpheli koca tutuklandı. İrem Ş., "O cezaevinden çıkarsa yarım bıraktığını tamamlayacak. Hem beni hem ailemi öldürecek" dedi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çocuk gelin İrem boşanmak istedi, kocası peşini bırakmadı

Diyarbakır'da yaşayan İrem Ş. iddiaya göre bundan 2 yıl kadar önce tecavüze uğradı. Ailesi kızlarını kaçıran şahıstan şikayetçi oldu ancak hamile olduğu anlaşılınca şikayet geri çekildi. İrem Ş. kendisini kaçırıp cinsel istismarda bulunan Cesur Ş. ile evlendirildi. Evlendiklerinde de kabus devam etti. Sürekli şiddet gören İrem Ş. boşanma kararı alıp İstanbul'daki ailesinin yanına geldi. Ancak kocasının peşini bırakmayacağını biliyordu. Çünkü boşanmaya hiç yanaşmamış ayrılırsan ölürsün tehdidinde bulunmuştu.

BEBEĞİNİ EMZİRİRKEN VURULDU
Bakırköy'de Minibüs durağında bekleyen İrem Ş. 1.5 yaşındaki bebeğini de emziriyordu. Kocası Cesur Ş. biranda karşısına çıktı. E yapacağını bilemeyen İrem Ş. yalvardı yapma dedi ama kocası silahı çıkarıp bacağından vurdu. Hemen olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak kocası ikinci kez ateş etti bacağından bir kez daha vuruldu, kanlar içinde kaldı. Yanına gelip bir el daha ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, genç kadını hastaneye kaldırdı. Şüpheli koca ise kısa sürede gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

BIRAKIRLARSA ÖLDÜRECEK BENİ
Yaşadıklarını anlatan İrem Ş.; " Ben durakta çocuğumu emziriyordum. Biranda karşıma çıktı. Silahı çekince ne yapacağımı bilemedim. Belki dedim vurmaz yapmaz dedim. Hiç bir suçum günahım yokken özür bile diledim. Ateş etti. Kaçamadım düştüm 3 kez ateş etti bana. Bu adamı ne olur bırakmasınlar. Bırakırlarsa hem beni hem de ailemi öldürecek. " dedi.

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Çocuk gelin İrem boşanmak istedi, kocası peşini bırakmadı
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