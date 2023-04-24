Çocuk Görüşme Merkezi sayısı 697’ye yükseliyor

İcra yolu ile çocuk teslimine son veren uygulama, bugün itibariyle Adana, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa olmak üzere 4 il adliyesinde ve Akçakale, Araban, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, Kadirli, Karaisalı, Karataş, Nurdağı, Pozantı, Siverek ve Suruç olmak üzere 15 ilçe adliyesinde daha başlayacak. Böylece uygulamanın yürütüldüğü adliye sayısı 79 il ve 501 ilçe olmak üzere 580'e ulaşacak. Bazı büyük adliyelerden birden fazla olan Çocuk Teslim Merkezi sayısı da 697'ye ulaşacak.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla 4 Nisan 2022'de 11 ilde eş zamanlı başlatılan, velayet altındaki çocukların ebeveynlerine teslim işlemleriyle ilgili icra sürecine son veren uygulama, bir yılı aşkın süredir yürütülüyor. 90 yıllık icra yolu ile çocuk teslimine son veren uygulamayanın yıl dönümünde düzenlenen Çocuk Görüşme Merkezleri Toplu Açılış Töreni'ne katılan Bakan Bozdağ, uygulanın bir devri kapattığını belirterek, "Ailelerinin çocuklarıyla kişisel ilişki kurulması için icra dairelerine gitme ve icra marifetiyle çocuklarıyla görüşme devri bitmiş durumdadır. Anne ve babaların birbirleriyle olan kavgasında çocuklarımızın daha fazla yıpranması devri sona erdi. Psikologlar, rehber öğretmenler, eğitim almış uzmanlar marifetiyle adeta bir aile ortamında daha rahat, daha medeni, daha insani mekanlarda, daha güvenli bir şekilde zor olmadan gönüllülük esasına dayalı bir görüşme sistemi bugün ülkemizde uygulamadadır" diye konuşmuştu.