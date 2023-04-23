Çocuk görüşme merkezi sayısı 697’ye yükseliyor! Deprem ve sel felaketinin yaşandığı 19 il ve ilçede uygulama başlıyor

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bazı il ve ilçeler ile sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da yarın uygulama başlayacak.

İcra yolu ile çocuk teslimine son veren uygulama, yarın itibariyle Adana, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa olmak üzere 4 il adliyesinde ve Akçakale, Araban, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, Kadirli, Karaisalı, Karataş, Nurdağı, Pozantı, Siverek ve Suruç olmak üzere 15 ilçe adliyesinde daha başlayacak. Böylece uygulamanın yürütüldüğü adliye sayısı 79 il ve 501 ilçe olmak üzere 580'e ulaşacak. Bazı büyük adliyelerden birden fazla olan Çocuk Teslim Merkezi sayısı da 687'ye ulaşacak.

BAKAN BOZDAĞ: BİR DEVİR BİTTİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla 4 Nisan 2022'de 11 ilde eş zamanlı başlatılan, velayet altındaki çocukların ebeveynlerine teslim işlemleriyle ilgili icra sürecine son veren uygulama, bir yılı aşkın süredir yürütülüyor. 90 yıllık icra yolu ile çocuk teslimine son veren uygulamayanın yıl dönümünde düzenlenen Çocuk Görüşme Merkezleri Toplu Açılış Töreni'ne katılan Bakan Bozdağ, uygulanın bir devri kapattığını belirterek, "Ailelerinin çocuklarıyla kişisel ilişki kurulması için icra dairelerine gitme ve icra marifetiyle çocuklarıyla görüşme devri bitmiş durumdadır. Anne ve babaların birbirleriyle olan kavgasında çocuklarımızın daha fazla yıpranması devri sona erdi. Psikologlar, rehber öğretmenler, eğitim almış uzmanlar marifetiyle adeta bir aile ortamında daha rahat, daha medeni, daha insani mekanlarda, daha güvenli bir şekilde zor olmadan gönüllülük esasına dayalı bir görüşme sistemi bugün ülkemizde uygulamadadır." ifadelerini kullanmıştı.



41 BİN 841 İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uygulamanın başladığı günden bu yana adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri ve müdürlük bulunmayan yerlerde hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürlükleri tarafından 785 dosyada çocuk teslimi, 7 bin 851 dosyada ise kişisel ilişki işlemleri olmak üzere toplamda 8 bin 636 dosyada 41 bin 841 işlem gerçekleştirildi.

TÜM MASRAFLAR DEVLET TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Adalet Bakanlığınca çocukların üstün yararı gözetilerek hayata geçirilen yeni uygulamayla velayet hakkı kendisine verilmeyen ancak belirlenen takvime göre çocuğunu görme hakkı tanınan ebeveynler artık icra dairelerine başvurmak zorunda kalmıyor. Bu ebeveynler adliyelerde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine, bulunmayan yerlerde ise hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürlüklerine başvurarak, belirlenen çocuk görüşme merkezlerinde masrafları Devlet tarafından karşılanmak suretiyle çocukları ile görüşebiliyor.

ÖZEL ALANLAR OLUŞTURULUYOR

Çocuk görüşme merkezleri çocukların ebeveynleri ile kaliteli zaman geçirmesine imkan sağlayacak parklara, bahçelere, içerisinde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü yerler içerisinde ya da bu yerlere yakın konumlandırılıyor. Bugüne kadar icra daireleri tarafından yerine getirilen bu işlemler, çocuk dostu oluşturulan uygun teslim mekanlarında uzmanlar tarafından, zorla değil, öncelikle taraflarla ve çocuklarla iletişim kurularak, daha çok rızaya dayalı olarak yerine getiriliyor. Taraflara doğru ebeveynlik rolleri ve bu süreçte nasıl davranmaları gerektiği konusunda danışmanlık verilebiliyor. Uygulamayla birlikte, çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığının boşanma sürecinin olumsuz etkilerinden korunması, ebeveynleri veya yakınları ile sağlıklı ilişki kurması amacıyla eğitim veya danışmanlık hizmeti almaları, boşanma süreci ve sonrasında ikincil örselenmelerine mahal verilmemesi amaçlanıyor.