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Giriş Tarihi: 31.7.2022 14:23 Son Güncelleme: 31.7.2022 16:26

Çocuk görüşme merkezinin sayısı 50’ye çıkıyor

Velayet altındaki çocukların ebeveynlerine teslim işlemleriyle ilgili icra sürecine son veren yeni uygulama, ülke genelinde hızla yaygınlaştırılıyor. Teslimin yapıldığı merkez sayısı yarın açılacak 25 merkezle birlikte 50’ye ulaşacak.  Hizmetin yılsonuna kadar ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Çocuk görüşme merkezinin sayısı 50’ye çıkıyor

İcra yolu ile çocuk teslimine son veren ilk pilot Çocuk Görüşme Merkezleri de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Uşak'ta katıldığı törenle Haziran ayı içinde hizmete açılmıştı.

1 Ağustos tarihinde 13 il, 12 ilçede hizmete girecek merkezler ile birlikte Türkiye'de 25 olan teslim merkezi sayısı, 50'ye ulaşacak. Afyonkarahisar, Ardahan, Artvin, Batman, Diyarbakır, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Sakarya, Trabzon illeri ile Akhisar, Akşehir, Çorlu, Ermenek, İnegöl, Karadeniz Ereğli, Kızıltepe, Nizip, Salihli, Serik, Viranşehir ve Zile ilçelerinde çocuk teslim merkezleri yarın hizmete açılacak.

2 BİN 302 ÇOCUK VE AİLESİ YARARLANDI

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin icra müdürlükleri tarafından yerine getirilmesine ilişkin uygulama yerine, bu işlemlerin Adalet Bakanlığınca kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri tarafından yerine getirilmesine yönelik uygulama 4 Nisan 2022'de 11 il merkezinde başlamıştı. Nisan ayı içinde 11 ilde ve daha sonra Haziran ayında da 7 il ve 7 ilçede başlatılan pilot uygulamadan bu güne kadar 2 bin 302 çocuk ve ailesi yararlandı.

ÜCRETSİZ OLARAK BAŞVURULUYOR

Adalet Bakanlığı çocukların üstün yararını gözeterek hayata geçirdiği yeni uygulamayla velayet hakkı kendisine verilmeyen ancak belirlenen takvime göre çocuğunu görme hakkı tanınan ebeveynler artık İcra dairelerine başvurmak zorunda kalmıyor. Bu ebeveynler adliyelerde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine ücretsiz olarak başvurarak, belirlenen çocuk görüşme merkezlerinde çocukları ile görüşebiliyor. Adli süreçte çocuk haklarının gözetilmesini ve çocuklara yönelik koruyucu, destekleyici tedbirlerin alınması amacıyla hazırlanan çocuk görüşme merkezleri, çocukların ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

ÖZEL ALANLAR OLUŞTURULUYOR

Çocuk görüşme merkezleri çocukların ebeveynleri ile kaliteli zaman geçirmesine imkan sağlayacak parklara, bahçelere, içerisinde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü yerler içerisinde ya da bu yerlere yakın konumlandırılıyor. Ayrıca bu merkezlerde içerisinde kitapların, dergilerin, her yaş grubuna uygun oyuncakların bulunduğu çocuk bekleme ve oyun alanı, yetişkin bekleme odası, görüşme odası, bebek bakım odası gibi bölümler yer alıyor. Çocuk görüşme merkezleri oluşturulurken; gençlik merkezleri, aile yaşam merkezleri, sosyal hizmet merkezleri, millet bahçe ve odaları, kreş ve anaokulları gibi alanlar değerlendiriliyor.

ÇOCUKLARIN İKİNCİL ÖRSELENMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Mahkemelerce verilen çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişkiye dair kararlar bu merkezlerde, çocuğun üstün yararı gözetilerek ve çocuk merkezli bir yaklaşımla yerine getiriliyor. Bugüne kadar İcra Daireleri tarafından yerine getirilen bu işlemler, çocuk dostu dizayn edilen uygun teslim mekanlarında uzmanlar tarafından, zorla değil, öncelikle taraflarla ve çocuklarla iletişim kurularak, daha çok rızaya dayalı olarak yerine getiriliyor. Taraflara doğru ebeveynlik rolleri ve bu süreçte nasıl davranmaları gerektiği konusunda danışmanlık verilebiliyor. Uygulamayla birlikte, boşanma süreci ve sonrasında çocukların ikincil örselenmelerine mahal verilmemesi amaçlanıyor.

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Çocuk görüşme merkezinin sayısı 50’ye çıkıyor
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