Çocuk hasta uçak ambulans ile Ankara’ya sevk edildi

Rize'de Miller Fisher Sendromu tanısı alan 13 yaşındaki P.O.İ. isimli çocuk hasta, daha ileri tetkik ve tedavi süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuk hastanın sağlık durumunda yaşanan kötüleşme üzerine yoğun bakım ihtiyacı oluştu. Müdürlüğümüzce yapılan çalışma sonucunda çevre illerde yer bulunamayınca Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Bu süreçte, hastanın güvenli bir şekilde naklinin sağlanması için Sağlık Bakanlığından uçak ambulans talep edildi. Bakanlıkça ambulans uçak talebi hızlıca karşılanmış ve sabaha karşı Rize-Artvin Havalimanında sağlık ekipleri tarafından uçağa alınan çocuk hasta, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne ulaştırılmak üzere havalandı. Bu tür kritik nakil işlemleri, hastaların daha iyi bir sağlık hizmetine ulaşmalarını sağlamak amacıyla büyük bir özenle Sağlık Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir.