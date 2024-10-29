Çocuk hastanın annesi, doktora saldırdı! Makasla doktoru rehin alan kadın, doktoru başından yaraladı

İstanbul Göztepe'deki Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım bölümünde görev yapan Doktor Ayşe Aşık, hastanede kemik zayıflaması, sara, beyin felci sebebiyle tedavi gören çocuğun annesi tarafından odasına kilitlenerek rehin alındı. Ölümle tehdit edilen Doktor Ayşe Aşık, başından yaralanırken saldırganın elinden güçlükle kurtuldu. Olay, İstanbul Göztepe'de bulunan Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi çocuk yoğun bakım servisinde meydana geldi. Serviste kemik zayıflaması, sara, beyin felci sebebiyle tedavi gören çocuğun annesi, kat personelinden aldığı makasla Doktor Ayşe Aşık'ın odasına girdi ve kapısını kilitleyerek doktoru rehin aldı.

SALDIRGANDAN GÜÇLÜKLE KURTULDU

Odada bulduğu ne varsa doktorun kafasına atan saldırgan anne, doktoru öldürmekle tehdit etti. Makasla öldürülmek istenen ve aldığı darbelerle başında yarılma olan Aşık, kilitli kapıyı açarak odadan kaçarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, saldırganı gözaltına aldı.

DOKTOR AYŞE AŞIK

FATMA BETÜN SAYAN KAYA SALDIRIYA TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, aynı zamanda sınıf arkadaşı olan Doktor Ayşe Aşık için geçmiş olsun mesajı yayınlayarak yaşananlara tepki gösterdi. Sayan Kaya, "Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde menfur bir saldırıya uğrayan kıymetli sınıf arkadaşım, meslektaşım Dr. Ayşe Aşık'a yapılan alçakça saldırı bizleri derinden üzmüştür. İnsanlık için canla başla çalışan Hekimlerimize şiddet affedilemez. Yenidoğan Çetesi olarak adlandırılan, aşağılık münferid olaylar üzerinden yapılan kötü niyetli algılar maalesef fedakarca çalışan hekimlerimize yönelik şiddete yeni bir kapı aralamıştır. Şiddet uygulayan, darp ve gasp eden herkes hak ettikleri cezayı alacaklardır. Konunun takipçisi olacağız" dedi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ŞİDDETE TOLARANS YOK

AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk de yaşananlara tepki göstererek, "Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde meslektaşımız Dr. Ayşe Aşık'a yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hayat kurtarmak için emek veren hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza yönelik bu tür saldırılar kabul edilemez. Bu tür alçakça saldırılara asla göz yummayacak, sağlıkta şiddete hiçbir zaman tolerans göstermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.