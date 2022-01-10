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Giriş Tarihi: 10.1.2022 12:01 Son Güncelleme: 10.1.2022 12:19

Çocuk hırsıza peçete dayağı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Çocuk hırsıza peçete dayağı

Adana’da marketten kağıt mendil çalan çocuk, önce kameralara; sonra çalışanlara yakalandı. Kaçmak isterken sokakta vatandaşların da yardımıyla yakalanan çocuğa bazı kişiler dayak attı. Çocuğun sabıkası da kabarık çıktı.

Adana'da girdiği marketten bir paket kağıt mendil çalan çocuk, önce işyerinin güvenlik kamerasına; sonra da çalışanlara yakalandı. Marketten çıkıp, koşarak uzaklaşmak isterken yakalanan çocuğa; bazı vatandaşlar hırsızlık yaptığı için tepki gösterip dayat attı. Market çalışanı ise, defalarca kaçma girişiminde bulunan çocuğu zor zapt edip, polisi beklemeye başladı. İhbar üzerine gelen polise teslim edilen çocuğun, birçok hırsızlığa karıştığı; aynı marketten daha önce de yine hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

MENDİL ALIP KAÇTI
Olay, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Reşatbey Mahallesi'nde yaşandı. Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde yer alan markete giren çocuk, raftaki kağıt mendili aldı; sonra da hızla dışarı çıkıp kaçmaya başladı. Söz konusu çocuğun yaptığı hırsızlığı kameradan fark eden çalışanlar da dışarı çıkıp onun peşine düştü. Çocuk, kısa süren kovalama sonrasında çevredeki vatandaşların da yardımıyla yakalandı.

DAYAK ATTILAR
Durum polise bildirildi; ekibin gelmesi beklenirken, bazı vatandaşlar da çocuğa hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tepki gösterip ona dayak attı. Market çalışanı da defalarca kaçma girişiminde bulunan çocuğu zor zapt etti. Polis, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşıp, hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan çocuğu teslim aldı. Yapılan araştırmada da çocuğun daha önce de birçok kez hırsızlık olayına karıştığı, aynı marketi birkaç kez hedef aldığı ortaya çıktı. Yaşı küçük olan çocuk zanlı, ailesine teslim edildi.

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Çocuk hırsıza peçete dayağı
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