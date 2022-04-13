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Giriş Tarihi: 13.4.2022 09:42 Son Güncelleme: 13.4.2022 09:47

Çocuk istismarcısı İstanbul'da yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çocuk istismarcısı İstanbul’da yakalandı

Mardin’de 4 yıl önce bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen ve aranması olan Melik M.T.(25) İstanbul'da Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan cezası kesinleşen ve firari durumda bulunan Melik M.T.'nin Esenyurt'ta saklandığını tespit etti Polis yaptığı araştırmada şüphelinin bulunduğu adresi belirledi. Zanlı Melik M.T. gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelinin 2018 yılında Mardin'de suçu işlediğini yargılaması sürdüğü sırada İstanbul'a taşındığı belirlendi. Zanlı Melik M.T., cezaevi işlemlerinin tamamlanması için adliyeye sevk edildi.

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Çocuk istismarcısı İstanbul'da yakalandı
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