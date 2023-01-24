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Giriş Tarihi: 24.1.2023 11:10 Son Güncelleme: 24.1.2023 12:54

Çocuk kaçırma olayında, “Gönüllerinden ne koparsa onu alacaktım”

Bolu’da, 7 yaşındaki Ö.B.Ö’yü kaçırarak, ellerini, ayaklarını ve ağzını koli bandıyla kapatıp, Asayiş Şube Müdürlüğünün 50 metre ilerisindeki açık çatı katında saklayan ve ardında fidye istemek için çocuğun evine gidince kaçmaya çalışırken yakalanan O.Ö.’nün ifadesi ortaya çıktı.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Çocuk kaçırma olayında, “Gönüllerinden ne koparsa onu alacaktım”

Sivil polisler ve vatandaş tarafından Kalıcı Konutlarda yakalanarak gözaltına alınan ve Asayiş Şubesinde ifade veren O.Ö., çocuğu kaçırdıktan sonra olay yeri olan eve geri geldiğini belirterek; "Önce çocuğun bahçede köpekle oynadığını gördüm. Sonra çocuk eve girince bir anlık dalgılıktan faydalanıp, köpeği çalarak evin karşısında bulunan bir direğe bağladım ve ardından markete gidip koli bandı aldım" dedi.

Amacının para istemek olduğunu da belirten O.Ö., "Tekrar eve geldim ve çocuk bahçede sonradan öğrendiğim pati isimli köpeğini arıyordu. Bende köpeğin nerede olduğunu bildiğimi söyleyip, onu MOBESE kameralarının görmediği yerlerden onu Asayiş Şubesinin 50 metre ilerisinde bulunan iki katlı binanın açık çatı katında bulunan bir sandalyeye oturtup, elini, ayaklarını ve ağzını sandalyeye bağladım. Çocuğa babasının zengin olup olmadığını sorduğumda, 'Orta tabaka' diye cevap verdi. Sonra gönüllerinden ne koparsa fidye istemek için eve geri döndüm. O sırada çocuğun anne ve babası feryatlar içindeydi. Ağzımdan, 'Çocuk' kelimesini kaçırınca benden şüphelendiler ve kaçmaya başladım. Baba sürekli olarak, 'Yakalayın çocuğumu kaçırdı' diye bağırıyordu. Sonra da devriye gezen iki sivil polis ve vatandaşlar tarafından yakalandım. Askerden yeni gelmiştim ve paraya ihtiyacım vardı. O yüzden bu işe kalkıştım. Çok pişmanım" diye ifade verdi.

Asayiş Şubesinde ifadesi alınan zanlı O.Ö., "Çocuk kaçırmak ve fidye istemek" suçlarından savcılığa sevk edildi.

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Çocuk kaçırma olayında, “Gönüllerinden ne koparsa onu alacaktım”
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