Çocuk kavgası ailelere yansıdı! Komşusuna kurşun yağdırdı

Korkunç olay Esenler Mahallesi Bahçelievler Sitesi 10. Etap B Blok bahçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Eskişehir Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevliyken Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne geçtiğimiz yıl geçiş yapan Radyoloji uzmanı Celal B. (41) uzun süredir aynı apartmanda yaşayan komşusu emekli başçavuş Gökhan Yılmazbaş (45) ile sorunlar yaşıyordu.
ÇOCUKLAR KAVGA ETTİ
İddiaya göre bugün akşam saatlerinde Celal Beğenirbaş'ın oğlu ile Gökhan Yılmazbaş'ın oğlu kavgaya tutuştu. Çocukların bağırışları nedeniyle apartmandan aşağıya koşan aileler, bahçede birbirine girdi.
CELAL BEĞENİRBAŞ
İKİ EL ATEŞ ETTİ
Bu sırada iddiaya göre sinirlerine hakim olamayan radyolog Beğenirbaş, belinden çıkardığı tabanca ile Gökhan Yılmazbaş'ın karın bölgesine ki el ateş etti. Yılmazbaş, kanlar içinde yere yığılırken, çığlıklar üzerine dışarıya çıkan apartman sakinleri durumu hemen polise ve 112'ye bildirdi.
TUTUKLANDI
Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Yılmazbaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmazbaş'ın cansız bedeni otopsi için Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan Celal Beğenirbaş, ilk ifadesinde Yılmazbaş ile uzun süredir küs olduklarını, kavga sırasında üzerine yürümesi nedeniyle korkudan ateş ettiğini, öldürme maksadının bulunmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.