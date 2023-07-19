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Giriş Tarihi: 19.7.2023 10:19 Son Güncelleme: 19.7.2023 10:36

Çocuk kavgası cinayetle bitti! Çocukların kavgasına aileler dahil oldu: 1 ölü

İzmir'de çocuklar arasındaki kavgaya aileler de dahil oldu. Çıkan tartışmada bıçaklanan Celal Bulut kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Celal Bulut’un sosyal medya hesabında olaydan önce silahla atış yaparken çekilmiş bir video paylaştığı görüldü.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Çocuk kavgası cinayetle bitti! Çocukların kavgasına aileler dahil oldu: 1 ölü

İzmir'in Torbalı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda çocukların kavgasına aileler de müdahil oldu. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada Celal Bulut bıçaklandı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yerde kalan Celal Bulut ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bulut'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celal Bulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gece saatlerinde vefat eden Bulut'un ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Öte yandan yaşanan olayla ilgili kavgaya müdahil olan şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Çocuk kavgası cinayetle bitti! Çocukların kavgasına aileler dahil oldu: 1 ölü
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