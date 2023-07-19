Çocuk kavgası cinayetle bitti! Çocukların kavgasına aileler dahil oldu: 1 ölü

İzmir'in Torbalı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda çocukların kavgasına aileler de müdahil oldu. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada Celal Bulut bıçaklandı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yerde kalan Celal Bulut ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bulut'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celal Bulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.