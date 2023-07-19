Çocuk kavgası cinayetle bitti! Çocukların kavgasına aileler dahil oldu: 1 ölü

Gece saatlerinde vefat eden Bulut'un ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Öte yandan yaşanan olayla ilgili kavgaya müdahil olan şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.