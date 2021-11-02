Kocaeli Başiskele İlçesinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde oynayan çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çocukların sözlü tartışması bir anda kavgaya dönüşünce, kavga eden çocuklar arasında 12 yaşındaki Yusuf Tuncer'i gören anne Nurgül Tuncer (42), hemen araya girdi. Bu esnada kavga eden diğer çocukların yakınları olduğu öğrenilen 3 kişi, anne Nurgül Tuncer ve oğlu Yusuf Tuncer'e tekme tokat saldırdı.

Saldırganların elinden kurtulmaya çalışan ve bir eve sığınan anne ile oğluna iddialara göre saldırı ev içerisinde de devam etti. Araya girmek isteyenlerin bile engel olamadığı kişiler, anne ve çocuğunu darp ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

EVDE BİLE DARP ETTİLER

Çocukların kavgasını ayırmak isterken, 12 yaşındaki oğlu ile birlikte 3 adamın saldırısına uğrayan Nurgül Tuncer, "Çocuklar tartıştı. Ben araya girip ayırdım. Daha sonra çocuğun yakınları geldi. Sokak ortasında hem bana hem çocuğuma vurmaya devam etti. Çocuğumu koruyarak komşumun evine sığındım. Ama bu saldırganlar evin içine girip darp etmeye ve bana vurmaya devam ettiler." dedi.





Çocuk kavgasında kadına saldırdılar!

12 yaşındaki Yusuf Tuncer ise annesinin kendilerini korumak için siper olduğunu fakat hem kendisine hemde annesine hem sokakta hemde evde vurmaya devam ettiklerini söyledi. Anne Nurgül Tuncer, olay sonrası darp raporu alarak, güvenlik kamerası görüntüleri ile polise şikâyette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.