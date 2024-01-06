Haberler Yaşam Haberleri Çocuk oyun parkına devasa iş makinası ile girdiler
Giriş Tarihi: 6.1.2024 15:21 Son Güncelleme: 6.1.2024 16:02

Çocuk oyun parkına devasa iş makinası ile girdiler

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, Menteşe’deki çocukların oyun parkı ve yeşil alana Kent Marketi başlattı. Büyükşehirin projesine karşı çıkan vatandaşlar, “Muğla'da başka yer kalmamış mı? Yeşil alanı, plan değişikliği ile arsaya çevirip, sattıklarına da şahit olmuştuk, giderayak çocuk oyun parkını bozmak nedir?” ifadelerini kullandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Çocuk oyun parkına devasa iş makinası ile girdiler

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, Menteşe'deki çocukların oyun parkında inşaat faaliyetlerine başlandığı ve parktaki ağaçların bazılarının bu amaçla yerlerinden söküldüğü görüldü.

OYUN PARKINA MARKET YAPACAKLAR

Büyükşehir Belediyesi, 510 metrekare taban alanı ve 1020 metrekare inşaat alanına sahip olan proje kapsamında büyük market alışveriş alanı, depolar, otopark, sanal market alanı, servis girişi, WC'ler, soyunma odaları gibi birçok farklı alan inşa edileceğini açıkladı. Belediyenin planlaması sonucu inşa edilecek hizmet binasının ünlü süper marketlerden birisine kiralanacağı öne sürüldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin, Menteşe Kent Park içerisinde yapılacak olan Kent Marketi çalışmalarının başlanmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Çocukların oyun parkı ve yeşil alana proje yapılmasına karşı çıkan vatandaşlar, "Muğla'da başka yer kalmamış mı? Yeşil alanı, plan değişikliği ile arsaya çevirip, sattıklarına da şahit olmuştuk, giderayak çocuk oyun parkını bozmak nedir?" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

McDonalds'tan "İsrail boykotu" itirafı! Büyük darbe yediler
SON DAKİKA | Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bu sapıklığın adı var mı?
Ekrem Bey, kolları sıvamakta biraz geç kalmadınız mı?
Mersin soruşturması umut oldu! Mansur Yavaş'ın kovuğu işçilerden çağrı: "Savcılık ve bakanlık soruşturma başlatsın"
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Blinken'ı kabul etti!
Son dakika haberleri: Beşiktaş evinde Kasımpaşa’ya kaybetti! Kara Kartal’da kan kaybı sürüyor…
Doğu Akdeniz-Ege hattı ve Rum limanlarına dikkat!
Otomotivde rekor kırıldı Togg zirveye oturdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuk oyun parkına devasa iş makinası ile girdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA