Çocuk oyun parkına devasa iş makinası ile girdiler

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, Menteşe'deki çocukların oyun parkında inşaat faaliyetlerine başlandığı ve parktaki ağaçların bazılarının bu amaçla yerlerinden söküldüğü görüldü.

OYUN PARKINA MARKET YAPACAKLAR

Büyükşehir Belediyesi, 510 metrekare taban alanı ve 1020 metrekare inşaat alanına sahip olan proje kapsamında büyük market alışveriş alanı, depolar, otopark, sanal market alanı, servis girişi, WC'ler, soyunma odaları gibi birçok farklı alan inşa edileceğini açıkladı. Belediyenin planlaması sonucu inşa edilecek hizmet binasının ünlü süper marketlerden birisine kiralanacağı öne sürüldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin, Menteşe Kent Park içerisinde yapılacak olan Kent Marketi çalışmalarının başlanmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Çocukların oyun parkı ve yeşil alana proje yapılmasına karşı çıkan vatandaşlar, "Muğla'da başka yer kalmamış mı? Yeşil alanı, plan değişikliği ile arsaya çevirip, sattıklarına da şahit olmuştuk, giderayak çocuk oyun parkını bozmak nedir?" ifadelerini kullandı.