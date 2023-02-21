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Giriş Tarihi: 21.2.2023 18:55 Son Güncelleme: 21.2.2023 19:03

Çocuk parkına gelen motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı

İstanbul Eyüsultan’da ismi henüz tespit edilmeyen motosikletli kişiler, parkta oturan ve daha önce aralarında husumet bulunan gruba ateş açtı. Saldırıda 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Çocuk parkına gelen motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı

Silahlı saldırı olayı akşam saat 22.30 sıralarında Karadolap Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Motosikletli 3 kişi parkın yanına yaklaşarak durdu. Aralarından bir kişi, kamelyada oturan husumetlilerinin yanlarına doğru giderek ateş açtı. Daha sonra yolda bekleyen arkadaşlarının motosikletine atlayan şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile hastaneye sevk edildi. Yaralı 1'i çocuk, 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Çocuk parkına gelen motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı
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