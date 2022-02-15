Çocuk parkında köpek infazı

Osmangazi ilçesine bağlı Alacahırka Mahallesi'nde yaşayan Olcay U ve Okan P, arkadaşları Y.K ve C.Ç ile birlikte köpeklerini de alarak sabah parka çıktı. Parkta gezindikleri sırada iki pitbull cinsi köpek birbirlerine saldırdı. Olcau U ve Okan P, köpekleri sakinleştirip ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Daha sonra birbirlerine saldırmayı bırakan köpekler sahiplerine saldırmaya başladı. Olcay U ve Okan P. birlikte dolaştıkları arkadaşları Y.K ve C.Ç'den yanlarındaki kurusıkıdan bozma tabancaları alarak köpeklerini öldürdü.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma büro amirliği ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekipleri geldi. Çocuk parkı ve çevresinde araştırma yapan polis ekipleri yerde iki adet boş kovan buldu. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü SÖS Büro ekipleri mahallede başlattığı çalışmada olayı gerçekleştiren 4 kişiyi saklandıkları evde kurusu sıkı silahlarla birlikte yakaladı.

28 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yakalanan 4 şüpheliden biri ve köpeklerin sahibi olan Olcay U.'ya, pitbull cinsi köpeklerini PETVET sistemine kayıt işlemi yaptırmadığı 28 Bin 964 Lira para cezası uygulandı.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.