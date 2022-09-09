Çocuk parkında oturacak yer yok

Sarıyer'dekibir çocuk parkında 2 aydır bank bulunmadığını iddia eden mahalleli yere oturuyor. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hem de Sarıyer Belediyesi'ni arayarak beton bank talebinde bulunduklarını ancak geri dönüş almadıklarını öne süren vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Sarıyer Kocataş Mahal-lesi'nde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Tunahan Kartal Parkı'ndaki ahşap banklar iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce zaman zaman başka yere taşındı. Mahalleli tarafından tamir edilerek yeniden parka getirilen banklar, zamanla eskiyerek kullanılmaz hale geldi. 2 aydır bankı olmayan parka çocuklarını getiren mahalle sakinleri yerlere oturuyor. Mahalleli durumu belediyeye bildirmesine rağmen henüz bir geri dönüş alamadıklarını öne sürerek yetkililerden yardım istedi.Mahalle sakini Fazlı Tombul, "İBB ve Sarıyer Belediyesi'nden bank istedik ama kimse oralı olmadı. Artık bir çözüm istiyoruz. Burası şehit parkı, neden yerlere oturalım? Buraya gerekenin yapılmasını istiyoruz'' dedi. Belediyeye şikâyette bulunduğunu söyleyen esnaf Şevki Karaküçük ise, "Gece bankları çamların arasına götürüyorlardı. Ben de gündüz geri getiriyordum. Sonra bankları kırdılar. Şikâyette bulundum. Ama ilgilenen olmadı'' şeklinde konuştu.