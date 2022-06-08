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Giriş Tarihi: 8.6.2022 23:27

Çocuk parkında silahlı kavga: 1 ölü

DHA
Çocuk parkında silahlı kavga: 1 ölü

ADANA'da çocuk parkında kimliği henüz belirlemeyen kişilerle kavga ettiği öne sürülen Muhammet Saydam, tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Muhammet Saydam, iddiaya göre parkta kimliği henüz belirsiz kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Saydam'a tabancayla ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Saydam, olay yerine çağrılan ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, içinde fişek bulunan tabanca şarjörü ve çok sayıda boş kovana rastladı. Yapılan çalışmanın ardından şarjör ve koş kovanlar, kriminal inceleme için emniyete götürüldü.
Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)

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Çocuk parkında silahlı kavga: 1 ölü
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