Çocuk parkını ateşe verdiler!

Artuklu Belediyesi tarafından 13 Mart Mahallesinde daha önce yapımı tamamlanan ve hizmete açılan Diriliş Parkındaki oyun grupları düzenli bakımları yapılarak çocuklara hizmet veriliyordu.

Ancak sabah erken saatlerde 2 kişi tarafından yangın çıkarılarak parka zarar verilmek istendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından yangınına erken müdahale edilmesi ile yangının diğer oyun gruplarına sıçraması önlendi.

Artuklu Belediye Başkan Vekili Hasan Anuk, Park ve Bahçeler Müdürü Abdülkadir Akdağ ve beraberindeki heyetle parkta incelemelerde bulundu. Anuk, burada yetkililerden bilgi aldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Polis ekipleri, yangını çıkardığı tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Zeminiyle birlikte yanan bir oyun grubu kullanılamaz hale geldi. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Hasan Anuk, Oyun grubunun en kısa zamanda tekrardan hizmete açılması için ekiplerin çalışmalara başladığını ifade etti.