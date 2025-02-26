Çocuk sürücü bankta oturan kadını ezdi

Tuzla'da 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, bankta oturan Meral Bilgin Kaydan'a çarptı.Kaza, 11 Şubat'ta meydana geldi. İki arkadaşıyla birlikte yola çıkan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, o sırada iş yerinin önündeki bankta oturan Meral Bilgin Kaydan'a çarptı. Talihsiz kadın otomobilin altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin altında kalan kadını 1.5 saatlik çalışmanın ardından çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı hastaneye kaldırılırken, belinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.Olayın ardından gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü ise serbest kaldı.