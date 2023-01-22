Çocuk sürücü kaza yaptı, cesetle kaçtı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde babasının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki A.K., arkadaşları Yiğit Uçak (17) ve B.Ö (16) ile gezintiye çıktı. Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde hız yapan A.K., önünde seyreden TIR'ın altına girdi. TIR'ın dorsesi, otomobilin sağ tarafını biçerken, Uçak feci şekilde can verdi.Hareket halinde olan TIR'dan kurtulan otomobilin çocuk sürücüsü yanındaki cesetle yola devam etti. Yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki evlerinin bulunduğu sokakta durdu. Hurdaya dönen otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada arka koltukta oturan B.Ö.'nün parmakları koparken, A.K ise hafif sıyrıklarla atlattı.Olay yerine gelen Uçak'ın ailesi sinir krizleri geçirdi. Annesi ve ablası olay yerinde fenalık geçirirken baba Mehmet Yiğit ise oğlunun cesedine son kez baktı. Gözyaşlarına hâkim olamayan baba "Bu otomobili çocuğun eline kim verdi. Bu bir cinayet" dedi. Uçak'ın annesi ise "Evimin bir direği vardı onu da kaybettim. Ne olur birisi Yiğit ölmedi desin" diyerek gözyaşı döktü. Uçak'ın Kayseri Süper Amatör Lig takımlarından Atletikspor'da oynadığı öğrenildi.