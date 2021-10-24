Çocuk sürücünün kullandığı araç kaza yaptı: 4 çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek- Viranşehir karayolunda Ümit Safi idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Ümit Safi (17) kardeşleri Muhammed Safi (4) ve Abdusselam Safi (14) ile kuzeni Eyyüp Ensar Çetiz (9) yaralandı.

Yaralılardan 4 yaşındaki çocuk Muhammed Safi Siverek Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan Ümit Safi, Abdusselam Safi ve Eyyüp Ensar Çetiz Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SİVEREK'E AKRABA ZİYARETİNE GELMİŞLER

Gaziantep Nizip ilçesinde medrese hocalığı yapan Necmettin Safi'nin akraba ziyareti için Siverek'e geldiği çocukları Ümit Safi, Muhammed Safi, Abdusselam Safi ile yeğeni Eyyüp Ensar Çetiz'in otomobil ile Siverek- Viranşehir kara yolunda gezdikleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi.

Kazazada hayatını kaybeden çocuklar; Şanlıurfa'da Yeni Asri Mezarlığında toprağa verildi.