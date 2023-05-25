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Giriş Tarihi: 25.5.2023 18:11 Son Güncelleme: 25.5.2023 19:10

Çocuk tacizi şüphelileri polis otosundan atladı: 1'i öldü diğeri ağır yaralandı

Zonguldak ili Çaycuma İlçesinde 2 yaşındaki bir bebeğe cinsel istismarda bulundukları iddiası ile aranan 2 kişi, İstanbul'da yakalandı. Polis aracı ile Zonguldak'a götürülen zanlılar, seyir halindeki araçtan atlayarak kaçmak istedi. Zanlılardan biri öldü diğeri ise ağır yaralandı.

ABBAS ÇAKAR
Çocuk tacizi şüphelileri polis otosundan atladı: 1’i öldü diğeri ağır yaralandı

Ednilen bilgi ve iddialara göre; 20 Mayıs Cumartesi günü Zonguldak Çaycuma ilçesinde 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismarda bulunuldu. Bebeğin hayatını kaybettiği olay, ülke genelinde infiale neden oldu. Olay sonrası bebeğin annesi tutuklanırken, bebeğe cinsel istismarda bulunan Metin S. ve Ahmet G. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Emniyet ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalar sonucu her iki şüphelide İstanbul'da saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar, polis aracı ile İstanbul'dan Zonguldak iline getirilirken TEM Otoyolu üzeri Derince İlçesinde bir anda araçtan atlayarak kaçmak istedi. Seyir halindeki araçtan atlayan Metin S. ve Ahmet G. ağır yaralandı.

BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ YARALANDI

Olay sonrası Derince Devlet Hastanesi'ne getirilen iki zanlıdan Metin S. ölürken, Ahmet G. ağır yaralandı. Öte yandan araçta görevli olan ve olay sonrası gözaltına alınan 2 polis ve 1 bekçide, sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.

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Çocuk tacizi şüphelileri polis otosundan atladı: 1'i öldü diğeri ağır yaralandı
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