Çocuk tesliminde pilot uygulama yeni yılda başlıyor

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Ramazan Gürkan, Ankara Batı Adliyesi'nde velayet altındaki çocukların teslimine ilişkin uygulama hakkında bilgi verdi. Mağdur odaklı onarıcı adalet mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla hizmet veren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin 81 ilde yaygınlaştırıldığını belirten Gürkan, bu müdürlüklerde suç mağdurlarına destek vermek üzere uzman psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıların görev yaptığını söyledi.
ÇOCUK TESLİMİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER ÜCRETSİZ HALE GETİRİLDİ
TBMM'de kabul edilerek yasalaşan 5'inci Yargı Paketinde yer alan düzenlemelerle çocuk teslimine ilişkin iş ve işlemlerin de bu müdürlükler tarafından koordine edileceğini kaydeden Gürkan, daha önce çocuk tesliminin icra müdürlüklerince, genellikle tarafların ikamet ettikleri yerlere gidilerek icra memurları ve kolluk kuvvetleri tarafından yerine getirildiğini anlattı.
Düzenleme yasalaşmadan önce çocuğunu görmek isteyen anne ya da babanın çocuk teslimi işlemi için icra müdürlüğüne giderek belirli bir harcı ve gider ücretini yatırdığının hatırlatan Gürkan, bunun vatandaş için mali külfet oluşturduğuna dikkat çekti. Gürkan, "Düzenlemeyle çocuk teslimine ilişkin iş ve işlemler ücretsiz hale getirildi" dedi.
ÇOCUK TESLİMİ ÖZEL MEKANLARDA YAPILACAK
Çocukların tesliminin artık özel mekanlarda yapılacağını belirten Gürkan, "Bu teslim mekanlarını valiliklerimizin ve belediyelerimizin desteğiyle şekillendireceğiz. Bu mekanların çocukların kendilerini rahat hissedebilecekleri özel odalar olmasını tasavvur ediyoruz. Bunların başında mesela, aile yaşam merkezleri, gençlik merkezleri, sosyal hizmet merkezleri ve kreşler geliyor. Bunun gibi teslim mekanları belirlenecek. Bu konuda valiliklerimiz ve belediyelerimiz bize azami düzeyde destek oluyorlar" diye konuştu.
Velayet sıkıntısı yaşanan çocukların tesliminde, ebeveynlerle iletişimin uzmanlar tarafından kurulacağını dile getiren Gürkan, iletişim ve ikna metotlarını kullanarak çocuk teslim ve işlemlerinin sulh yoluyla gerçekleştirilmesini hedeflediklerini söyledi.
EBEVEYNLER UZMANLAR TARAFINDAN BİLGİLENDİRİLECEK
Çocuğunu göremeyen anne ya da baba, pilot uygulamanın yapılacağı illerde yeni yıldan itibaren icra dairelerine değil, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine başvuracak. Çocukla kişisel ilişki veya çocuk teslimi taleplerini bu müdürlükler değerlendirecek. Uzman personel, taraflarla görüşerek ebeveynlerin çocuklarla sağlıklı iletişim kurmaları gerektiği konusunda bilgi verecek. Böylece çocukların çocuk teslim sürecini örselenmeden tamamlayabilmeleri için ne şekilde davranılması gerektiği hususunda anne ve babalar uzmanlar tarafından bilgilendirmiş olacak. Bir nevi ebeveynler çocuk teslim sürecine hazırlayacak.
TÜRKİYE'DEKİ ÇOCUK TESLİMİ İŞLEMLERİ UZMANLAR ELİYLE YAPILACAK
Çocuğun üstün yararının esas tutulduğu bir uygulamanın olacağını vurgulayan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Ramazan Gürkan, uygulamanın yeni yıl itibariyle bakanlıkça belirlenen adliyelerde başlatılacağını kaydetti. Gürkan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatı ile 2022 yılı itibariyle bazı pilot adliyelerin belirlendiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
"2022 yılı başı itibarıyla Bakanımızın da talimatları ile bazı pilot adliyeler belirledik. Adalet Bakanlığımız yakın zamanda bu adliyeleri ilan edecek. Bu adliyelerde, artık icra müdürlüklerinin uhdesinden bu işi çıkartıp Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri ve uzmanları tarafından bu iş ve işlemler yerine getirilmeye başlanacak. Müteakiben çocuk teslimine ilişkin ya da çocukla kişisel ilişkinin tesisine ilişkin yönetmeliğimiz yayınlanacak ve yönetmeliğin akabinde de her ay belirli sayıda ilde, ilçede, adliyede bu uygulamayı devralacağız. Böylece Türkiye'deki çocuk teslimi işlemleri, çocuk odaklı şekilde yerine getirilmeye başlanacak."
Açıklamanın ardından Ankara Batı Adliyesi Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin de katılımıyla örnek olarak tasarlanan çocuk teslim odası basın mensuplarına tanıtıldı. Teslimin yapılacağı odalarda, çocuğun yaşına uygun kitap ve oyuncaklar, vakit geçirebilecekleri alanlar bulunuyor.