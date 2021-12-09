Çocuk tesliminde pilot uygulama yeni yılda başlıyor





EBEVEYNLER UZMANLAR TARAFINDAN BİLGİLENDİRİLECEK



Çocuğunu göremeyen anne ya da baba, pilot uygulamanın yapılacağı illerde yeni yıldan itibaren icra dairelerine değil, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine başvuracak. Çocukla kişisel ilişki veya çocuk teslimi taleplerini bu müdürlükler değerlendirecek. Uzman personel, taraflarla görüşerek ebeveynlerin çocuklarla sağlıklı iletişim kurmaları gerektiği konusunda bilgi verecek. Böylece çocukların çocuk teslim sürecini örselenmeden tamamlayabilmeleri için ne şekilde davranılması gerektiği hususunda anne ve babalar uzmanlar tarafından bilgilendirmiş olacak. Bir nevi ebeveynler çocuk teslim sürecine hazırlayacak.



TÜRKİYE'DEKİ ÇOCUK TESLİMİ İŞLEMLERİ UZMANLAR ELİYLE YAPILACAK



Çocuğun üstün yararının esas tutulduğu bir uygulamanın olacağını vurgulayan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Ramazan Gürkan, uygulamanın yeni yıl itibariyle bakanlıkça belirlenen adliyelerde başlatılacağını kaydetti. Gürkan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatı ile 2022 yılı itibariyle bazı pilot adliyelerin belirlendiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:



"2022 yılı başı itibarıyla Bakanımızın da talimatları ile bazı pilot adliyeler belirledik. Adalet Bakanlığımız yakın zamanda bu adliyeleri ilan edecek. Bu adliyelerde, artık icra müdürlüklerinin uhdesinden bu işi çıkartıp Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri ve uzmanları tarafından bu iş ve işlemler yerine getirilmeye başlanacak. Müteakiben çocuk teslimine ilişkin ya da çocukla kişisel ilişkinin tesisine ilişkin yönetmeliğimiz yayınlanacak ve yönetmeliğin akabinde de her ay belirli sayıda ilde, ilçede, adliyede bu uygulamayı devralacağız. Böylece Türkiye'deki çocuk teslimi işlemleri, çocuk odaklı şekilde yerine getirilmeye başlanacak."



Açıklamanın ardından Ankara Batı Adliyesi Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin de katılımıyla örnek olarak tasarlanan çocuk teslim odası basın mensuplarına tanıtıldı. Teslimin yapılacağı odalarda, çocuğun yaşına uygun kitap ve oyuncaklar, vakit geçirebilecekleri alanlar bulunuyor.