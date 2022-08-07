Haberler Yaşam Haberleri Çocuk trafik eğitim parkları yaygınlaştırılıyor! 2020 yılından bu yana 255 bin çocuk eğitim aldı
Giriş Tarihi: 7.8.2022 11:49 Son Güncelleme: 7.8.2022 13:08

Çocuk trafik eğitim parkları yaygınlaştırılıyor! 2020 yılından bu yana 255 bin çocuk eğitim aldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 66 ilde oluşturulan 124 çocuk trafik eğitim parkında 254 binden fazla çocuğa trafik bilinci aşılandı. Parklarda, emniyet kemeri kullanımından, karşıdan karşıya geçme, güvenli takip mesafesine kadar birçok trafik kuralı öğretilirken, 2020 yılından bu yana 254 bin 787 çocuk, eğitici personel eşliğinde teorik ve uygulamalı modelde eğitim aldı.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Çocuk trafik eğitim parkları yaygınlaştırılıyor! 2020 yılından bu yana 255 bin çocuk eğitim aldı

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğiyle, çocuk yaşlarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla hayata geçirilen "Çocuk Trafik Eğitim Parkları" projesi ile 04-12 yaş grubundaki çocuklara trafik kuralları uygulamalı ve teorik anlatılması sağlanıyor.

6 AYDA 160 BİN ÇOCUĞA TRAFİK KURALI EĞİTİMİ VERİLDİ

Proje kapsamında, şu ana kadar 66 ilde 124 çocuk trafik eğitim parkı tamamlanarak faaliyete geçti. Çocuk trafik eğitim parklarında 2020 yılında 40 bin 668 çocuğa, 2021 yılında yüzde 7 artışla 54 bin 258 çocuğa eğitim verildi. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde ise 159 bin 858 çocuk trafik eğitim parklarında teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKLARI TÜRKİYE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILIYOR

Trafik kurallarının uygulamalı ve teorik anlatıldığı trafik eğitim parklarının ülke geneline yaygınlaştırılması için de çalışmalar sürüyor. Bu yıl Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde faaliyete başlayan çocuk trafik eğitim parklarına yılsonuna kadar 12 adet daha eklenmesi planlanıyor. 2022 yılında Ağrı, Bingöl, Batman, Bitlis, Edirne, Elazığ, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kayseri, Osmaniye ve Samsun illerinde faaliyete geçirilmesi planlanan çocuk trafik eğitim parklarının projelendirilme çalışmaları sürüyor.

ÇOCUKLARA TEMEL TRAFİK KURALLARI ÖĞRETİLİYOR

Çocuklara yönelik özel hazırlanan eğitim parklarındaki uygulamalarda, trafik ışığı bulunan okul ve yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçiş, trafik ışığı bulunmayan okul ve yaya geçitlerinde yolun karşısına geçiş, gündüz ve geceleyin üst geçit, alt geçit ve yaya yolu kullanımı, araçlarda emniyet kemeri, sesli ve ışıklı işaretlerin kullanımı, kavşaklarda manevra kuralları, park ve park etme kuralları, güvenli takip mesafesinin önemi gibi ana konu başlıkları eğiticilerin refakatinde yaya ve sürücü modelli eğitimleri veriliyor.

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Çocuk trafik eğitim parkları yaygınlaştırılıyor! 2020 yılından bu yana 255 bin çocuk eğitim aldı
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