Çocuk ve gençlerin korunması için denetimler yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yapıla denetimlere, İlçe Emniyetleri, Trafik Denetleme ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri ile Yunus timleri de katıldı. Uygulama çerçevesinde, okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar ile servis araçları durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT uygulaması ve üst araması yapıldı.



Ekipler okul önlerinde gerekli emniyet tedbirlerini alırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de okul servis minibüsleri ve sürücülerinin kontrollerini gerçekleştirdi. Okul çevrelerindeki umuma açık yerler de kontrol edilirken öğrencilere kötü alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Bu arada bir minibüse fazla yolcu almaktan cezai işlem uygulanırken, polis, maskesi olmayan çocuklara maske dağıttı.



1 ARANAN KİŞİ YAKALANDI



Gün içerisinde yapılan denetimlerde 354 kişi kontrol edildi 1 aranan şahıs gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde 11 okul servisi, 74 araç ile 34 iş yeri denetlendi. 2 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.