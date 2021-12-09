Haberler Yaşam Haberleri Çocuk ve gençlerin korunması için denetimler yapıldı
Giriş Tarihi: 9.12.2021 11:59 Son Güncelleme: 9.12.2021 12:12

Çocuk ve gençlerin korunması için denetimler yapıldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çocuk ve gençlerin korunması için denetimler yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ve servis araçlarında denetimler yaptı. Denetimlerde servis sürücüleri ve okul çevresindeki şüpheli kişilere yönelik GBT uygulaması yapıldı. Çocuk Şube Polisleri maskesi olmayan çocuklara maske dağıttı. Denetimlerde 354 kişi kontrol edildi, 1 aranan kişi yakalandı, 11 servis aracı denetlendi ve 74 araç kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yapıla denetimlere, İlçe Emniyetleri, Trafik Denetleme ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri ile Yunus timleri de katıldı. Uygulama çerçevesinde, okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar ile servis araçları durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT uygulaması ve üst araması yapıldı.

Ekipler okul önlerinde gerekli emniyet tedbirlerini alırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de okul servis minibüsleri ve sürücülerinin kontrollerini gerçekleştirdi. Okul çevrelerindeki umuma açık yerler de kontrol edilirken öğrencilere kötü alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Bu arada bir minibüse fazla yolcu almaktan cezai işlem uygulanırken, polis, maskesi olmayan çocuklara maske dağıttı.

1 ARANAN KİŞİ YAKALANDI

Gün içerisinde yapılan denetimlerde 354 kişi kontrol edildi 1 aranan şahıs gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde 11 okul servisi, 74 araç ile 34 iş yeri denetlendi. 2 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Burak Yılmaz kritik maçta sahneye çıktı! Attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti...
Sincar’da PKK’ya SİHA darbesi! Sözde Sincar sorumlusu ‘Dijwar’ etkisiz hale getirildi
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 8 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan HDP'li vekilleri çıldırtan sözler
Son dakika | İSPARK'a 41 milyon zararda flaş detaylar!
Son dakika haberleri: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan stokçuluğa karşı net mesaj: Gözlerinin yaşına bakılmayacak
İBB’nin başı çektiği CHP’li belediyeler borç batağında!
Kılıçdaroğlu’na büyük saygısızlık
Adana'da korkunç olay! Yanında yatmayan eşe bıçaklı işkence
Deniz Akkaya: ‘Beni hem rencide hem tehdit etti’
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuk ve gençlerin korunması için denetimler yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA