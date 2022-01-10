Çocukken gördüğü rüyanın etkisinden çıkamadı! Nafiye nine 67 yıldır bunu yapıyor

"AVUSTURYA'DAKİ KIZIM, KIRMIZI KIYAFETLER GÖNDERİYOR"

Caz, kendisini kırmızılar içerisinde görenlerin şaşırdığını anlatarak, "Yedisu'da bir delikanlı bana baktı ve elini cebine koydu. 'Ne yapıyorsun?' dedim. O da, 'Dünyayı gezdim ama senin gibi kadın görmedim.' dedi. Telefonla fotoğrafımı çekmek istedi. Avusturya'daki kızım, kırmızı kıyafetler gönderiyor bana." dedi.

Bir oğlunun, yaşadıkları köyün muhtarı olduğunu dile getiren Caz, tüm çocuklarını evlendirdiğini, evde eşiyle yaşadıklarını, kolundan ameliyat geçirdiği için eşinin ev işlerinde kendisine destek olduğunu aktardı.

Caz, düğününde de gelinlik giymediğini, kırmızı kıyafet giydiğini belirtti.