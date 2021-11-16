Çocuklar AKDEM’de mutluluğu öğreniyor, hayata güvenle bakıyorlar

Beykoz Belediyesi tarafından engelli bireylerin hayata katılımlarını artırmak, özgüvenli ve mutlu yaşamalarını sağlamak amacıyla açılan AKDEM'de sağlıktan eğitime, sanattan psikolojik danışmanlığa birçok alanda ücretsiz hizmet veriliyor.

Çubuklu'da doğayla iç içe havadar bir ortamda kurulan merkezde, Mutfak Atölyesi, Engelsiz Tarım Bahçeleri, Müzik ve Halk Oyunları Sınıfı ve Psikolojik Danışmanlığın ardından Duyu Bütünleme terapileri de başladı.

UZMANLAR VE OYUNLA TERAPİ

Ergoterapi uzmanları, özel ekipmanlar ve oyun eşliğinde yapılan duyu bütünleme seanslarıyla günlük hayatlarında çevreyi ve vücudunu algılamakta güçlük çeken çocukların hayata daha bağımsız katılmaları amaçlanıyor.

Uzmanların ifadesiyle duyusal bütünleme bozukluğu yaşayan çocuklar dış dünyadan ve vücudundan gelen bilgileri anlamlandırma ve uygun adaptif yanıtı oluşturmada zorlandıkları için sosyal hayata aktif katılamıyor.

DÜNYADA UYGULANIYOR

Engelli ailelerini de zorlayan konuların başında gelen duyusal bütünleme bozukluğu, çocuğun günlük yaşam aktiviteleri, okul aktiviteleri veya sosyal katılımlarını önemli ölçüde sınırlandırıyor.

Özellikle gelişim geriliği, dikkat eksikliği, hiperaktivite, otizm, serebral palsi ve çeşitli nörolojik hastalık tanısına sahip çocuklar için duyu bütünleme destek tedavi olarak gelişmiş birçok ülkede yaygın olarak uygulanıyor.

AKDEM bünyesinde yapılan terapiyle engelli çocukların ve ailelerin yaşam kalitesi de günden güne artıyor.