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Giriş Tarihi: 27.3.2025

Çocuklar bu camiye gelmek için can atıyor

Çocuklar bu camiye gelmek için can atıyor
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Bedilkazancı Merkez Camisi'nde 5 yıldır imamlık yapan Nurettin Aktürk, çocukların camiye ilgisini artırmak için yaptığı çalışmalarla görenleri hayrete düşürüyor. Haftanın salı ve cuma günlerinde teravih namazı sonrasında düzenlediği etkinliklerle çocuklara ramazan ayının manevi duygusunu yaşatmaya çalışan Aktürk, takdir topluyor. Denge kule, balık tutmaca, tespih ve mendil kapmaca, meyve sepeti gibi çeşitli etkinlikleri ve hediyeleri duyan çocuklar ise camiye akın ediyor. Aktürk, çocukları hem kötü alışkanlıklardan uzak tutmak hem de dini bilgileri eğlenerek öğretme gayesiyle bu etkinlikleri gerçekleştirdiğini söyledi.
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Çocuklar bu camiye gelmek için can atıyor
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