Haberler Yaşam Haberleri Çocuklar döverek öldürdü… 3’ü de gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 26.8.2023 14:59 Son Güncelleme: 26.8.2023 15:32

Çocuklar döverek öldürdü… 3’ü de gözaltına alındı

İstanbul’da 15, 16 ve 17 yaşındaki üç çocuk, kavga ettikleri ve darp ettikleri 19 yaşındaki bir genci öldürdü.

Emir SOMER Emir SOMER
Çocuklar döverek öldürdü… 3’ü de gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması, Beyoğlu İlçesi'ne bağlı olan Halıcıoğlu Mahallesi'nde yaşanan bir kavga üzerine açıldı. Kavgada darp edilen 19 yaşındaki A.Ş., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ve titiz bir saha çalışması başlatan İstanbul Emniyeti, kavga ettikleri A.Ş.'yi darp eden ve ölümüne yol açan 17 yaşındaki E.D., 16 yaşındaki E.A. ve 15 yaşındaki M.E.D.'yi olayla aynı gün yakaladı.

Gözaltına alınan üç suç ortağı da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Nijer'den Fransa Büyükelçisi'ne 48 saat süre! Sınır dışı kararı
Başkan Erdoğan verilen sözlerin tutulacağını vurguladı: Gençlere ÖTV müjdesi hayata geçilecek
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yapamadı! AK Partili Menemen Belediyesi yaptı...
‘Bir yobaz sevgi ile karşılaştı’
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan’dan Malazgirt’te tarihi açıklamalar: Malazgirt Anadolu'daki siyasi hükümranlığımızın kapılarını açmıştır
CHP'ye rest üstüne rest! İYİ Partili Buğra Kavuncu yerel seçim için açık mesaj verdi: Bedeli ne olursa olsun...
53 milyar $’lık servetin veliahtı Bodrum’da
Hollanda basını Fenerbahçe'yi konuştu: "Twente paçayı kurtaramadı"
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuklar döverek öldürdü… 3’ü de gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA