Çocuklar döverek öldürdü… 3’ü de gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması, Beyoğlu İlçesi'ne bağlı olan Halıcıoğlu Mahallesi'nde yaşanan bir kavga üzerine açıldı. Kavgada darp edilen 19 yaşındaki A.Ş., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ve titiz bir saha çalışması başlatan İstanbul Emniyeti, kavga ettikleri A.Ş.'yi darp eden ve ölümüne yol açan 17 yaşındaki E.D., 16 yaşındaki E.A. ve 15 yaşındaki M.E.D.'yi olayla aynı gün yakaladı.

Gözaltına alınan üç suç ortağı da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.