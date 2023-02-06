Diyarbakır’da enkaz altında kalan 11 yaşındaki kız çocuğunun kurtarılma anı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde şiddetli hissedildi. Depreme uykularında yakalanan vatandaşlar panik ve korku içerisinde sokaklara çıktı. Bölgede birçok ilde hava sıcaklığı sıfırın altında olmasına rağmen vatandaşlar, yaktıkları ateşlerin etrafında ve araçlarında beklemeye başladı.

BİRÇOK İLDEN YIKIM HABERLERİ GELDİ



Yurdun yarısını etkileyen depremden bir süre sonra birçok ilden yıkım haberleri geldi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Adana ve Osmaniye illerindeki bazı binalar yıkıldı. Çöken binaların enkazına ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Binaların enkazlarından çıkartılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

BÖLGEDE ARTÇILAR SÜRÜYOR



Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık olan 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölge artçı depremlerle sallandı. Saat 05.46'ya kadar yine Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5.3 ve 4.7, Dulkadiroğlu ilçesinde 4.2, Gaziantep'te Nurdağı ilçesinde 4.6, 5.3, 6.4 ve 6.6, İslahiye ilçesinde 6.5, 5.3, 5 ve 4.9, Adıyaman'da Gölbaşı ilçesinde 5.3, Sincik ilçesinde ise 4 büyüklüğünde deprem oldu.

OKTAY BAŞKANLIĞINDA KRİZ MASASI TOPLANDI



Depremden hemen sonra Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Kriz Masası toplandı. Toplantıya Oktay'ın yanı sıra bakanlar ve ilgili daire müdürleri katıldı. İçişleri Bakanı Soylu, AFAD Merkezinde İletişim Başkanlığı tarafından gün boyunca vatandaşların bilgilendirileceğini söyledi.

ENKAZ ALTINDAN BÖYLE KURTARILDILAR

7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adana Yurt Mahallesinde depremde yıkılan binanın enkazından bir çocuk yaralı olarak çıkarıldı.

Adana'da bir çocuk enkaz altından çıkarıldı: O anlar kamerada | Video

DİYARBAKIR'DA 11 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU BÖYLE KURTARILDI...





7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Diyarbakır Bağlar'da yıkılan binanın enkazından 11 yaşlarında bir kız çocuğu böyle kurtarıldı

Diyarbakır'da kız çocuğun enkaz altından çıkarılma anı kamerada | CANLI YAYIN

Diyarbakır Bağlar'da bir kişi enkaz altından böyle çıkartıldı | Video

ÇOCUKLAR ENKAZDAN BÖYLE ÇIKARILDILAR: YAŞAM ÜÇGENİNDE GÖZYAŞLAR

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen deprem, Hatay'da da hayatı durma noktasına getirdi. Yıkılan binanın enkazında yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalan 4 çocuk, vatandaşlar tarafından 3 saat içerisinde kurtarıldılar. Kurtarma esnasında hem depremzedeler hem de onları kurtaran vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.



Hatay'da yıkılan bina enkazında kalan 4 çocuk vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşlar ağlayarak kurtarma çalışmalarına katıldılar. Sürekli dua eden vatandaşlar, "Ya rabbim çok şükür. Allah'ım yardım et" dediler.



Çocuklar birer birer enkaz arasından çıkarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu dikkat çekti.