Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldılar: Yaşam üçgeninde gözyaşları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde şiddetli hissedildi. Depreme uykularında yakalanan vatandaşlar panik ve korku içerisinde sokaklara çıktı. Bölgede birçok ilde hava sıcaklığı sıfırın altında olmasına rağmen vatandaşlar, yaktıkları ateşlerin etrafında ve araçlarında beklemeye başladı.