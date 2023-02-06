Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldılar: Yaşam üçgeninde gözyaşları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde şiddetli hissedildi. Depreme uykularında yakalanan vatandaşlar panik ve korku içerisinde sokaklara çıktı. Bölgede birçok ilde hava sıcaklığı sıfırın altında olmasına rağmen vatandaşlar, yaktıkları ateşlerin etrafında ve araçlarında beklemeye başladı.
BİRÇOK İLDEN YIKIM HABERLERİ GELDİ
Yurdun yarısını etkileyen depremden bir süre sonra birçok ilden yıkım haberleri geldi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Adana ve Osmaniye illerindeki bazı binalar yıkıldı. Çöken binaların enkazına ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Binaların enkazlarından çıkartılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
BÖLGEDE ARTÇILAR SÜRÜYOR
Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık olan 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölge artçı depremlerle sallandı. Saat 05.46'ya kadar yine Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5.3 ve 4.7, Dulkadiroğlu ilçesinde 4.2, Gaziantep'te Nurdağı ilçesinde 4.6, 5.3, 6.4 ve 6.6, İslahiye ilçesinde 6.5, 5.3, 5 ve 4.9, Adıyaman'da Gölbaşı ilçesinde 5.3, Sincik ilçesinde ise 4 büyüklüğünde deprem oldu.
ÇOCUKLAR ENKAZDAN BÖYLE ÇIKARILDILAR: YAŞAM ÜÇGENİNDE GÖZYAŞLAR
Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen deprem, Hatay'da da hayatı durma noktasına getirdi. Yıkılan binanın enkazında yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalan 4 çocuk, vatandaşlar tarafından 3 saat içerisinde kurtarıldılar. Kurtarma esnasında hem depremzedeler hem de onları kurtaran vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.
Depremde enkaz altından sağ çıkarılan ailenin mutluluk gözyaşları kameralara böyle yansıdı | Video
Hatay'da yıkılan bina enkazında kalan 4 çocuk vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşlar ağlayarak kurtarma çalışmalarına katıldılar. Sürekli dua eden vatandaşlar, "Ya rabbim çok şükür. Allah'ım yardım et" dediler.
Çocuklar birer birer enkaz arasından çıkarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu dikkat çekti.