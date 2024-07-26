Çocuklar geri dönüşümü eğlenerek öğreniyor

İstanbul Zeytinburnu'nda kurulan bir merkezde, çocuklara hem sıfır atık ve geri dönüşümün önemi anlatılırken hem de atölye çalışmaları yaptırılıyor. Dünya iklim krizine doğru sürüklenirken çevre sorunlarının çözümü ve atıkların yönetiminde en etkili yöntemlerin başında çocuklara verilen çevre eğitimi geliyor. Bu kapsamda Zeytinburnu Belediyesi'nce ilçede 1718 metrekarelik bir alanda kurulan Çevre ve İklim Değişikliği Eğitim Merkezi, eğitim-öğretim süresi boyunca ilçedeki ilk ve orta dereceli okul öğrencilerine, yaz aylarında ise çeşitli kurumların düzenlediği yaz okullarında eğitim gören öğrencilere etkinlikler düzenliyor. Merkezde 16 farklı atık grubunun kabul edildiği "Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi", organik atıkların işlendiği "Kompost Tesisi" ve özellikle 9-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik atölye çalışmalarının düzenlendiği "Eğitim Binası" yer alıyor. Çatı ve bahçe tarımı faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezde, yağmur hasadı uygulamasıyla su israfının önüne geçiliyor, elektrik ihtiyacı güneş enerjisi sistemleri kullanılarak sağlanıyor. AA