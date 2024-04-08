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Giriş Tarihi: 8.4.2024 14:39 Son Güncelleme: 8.4.2024 14:47

Çocuklar hayal gücünü MİT’e anlatacak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), çocuklardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla güvenlik, istihbarat ve gizli ajan kelimelerinin hayal dünyalarında nasıl şekillendiğini yazdıkları mektupları ya da çizdikleri resimlerle göndermelerini istedi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Çocuklar hayal gücünü MİT’e anlatacak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet sitesinden 5-14 yaş arasındaki çocukların hayal güçlerini kullanmasını istedikleri bir duyuru paylaştı. Duyuruda, MİT'in görev alanını tanımlayan 'güvenlik', 'istihbarat', ve 'gizli ajan' kelimelerinden yola çıkarak hayal dünyalarında nasıl şekillendiğini anlatan resim yapmaları ve mektup yazmaları istendi.

MİT'İN SİTESİNDE YAYINLANACAK

Aileler çocuklarının hazırladığı resim ya da mektupları 23 Nisan 2024'e kadar '23nisan@mit.gov.tr' e-posta adresine gönderebilecek. Gönderilen resim ve mektuplardan seçilenler MİT'in resmi internet sitesinde yayınlanacak.

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Çocuklar hayal gücünü MİT’e anlatacak
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