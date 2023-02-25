Çocuklar için büyük seferberlik! Depremin ağlayan çocuklarını güldürmek için uğraşıyorlar

"ÇADIRDAKİ KIPIRTIDAN KORKUYORLAR"

Alanya'dan Adıyaman'a gönüllü olarak gelen bir rehber öğretmen; "Burada çocukların psikolojik desteğe ihtiyaçları var. Yetişkinler bile ne yaptığını bilmezken çocuklara bu süreci iyi anlatmak ve doğru bilgilendirmek gerekiyor. Yoksa ilerde daha büyük bozukluklara yol açabilir. En büyük problemleri zaten uyku gece çadırlarda uyuyamıyorlar. Korkuyorlar en küçük sese en ufak kıpırtıya uyanıyorlar. Aileleri çok perişan halde kimisi ilgi istiyor. Anne baba başka işler derdinde onlarla ilgilenemiyorlar. Bu sefer daha bir sorun ortaya çıkıyor. Biz bu çocukları güldürmek için uğraşıyoruz" dedi.