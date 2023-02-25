Çocuklar için büyük seferberlik! Depremin ağlayan çocuklarını güldürmek için uğraşıyorlar

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde Adıyaman'a gelen gönüllü psikolojik danışman ve halk kütüphanesi görevlileri ile gönüllü devlet tiyatrosu oyuncusu, şehrin çeşitli noktalarındaki çadır kentlerde çocukları, depremin psikolojik yıkımından uzaklaştırmak için çaba gösteriyor. Kent merkezinde evleri yıkılan ailelerin çocukları, Adıyaman Üniversitesi kampüsünde kurulan çadır kentte yaşamlarını sürdürüyor.
Çocuklar için gelen rehber öğretmenler onların yüzlerini güldürmeye çalışıyorlar. Bu çadırların önüne gelip oyunlar oynayan çocuklar, resim, yüz boyama, parmak boyama, matematik, zeka oyunlarıyla depremin izlerini unutmaya çalışıyor.
ÇİZGİ FİLM İZLEDİLER
Gönüllüler de etkinlik alanında çocukların oyunlarına katılarak onların yüzlerini güldürmek için çabalıyor. İstanbul'dan kente gelen bir grup gönüllü, depremden etkilenen çocuklara moral vermek amacıyla çadır kentte sinema alanı kurdu. Çocukların ısınması için alana sobalar da yerleştiren gönüllüler, akşamları çocuklara çizgi film izletiyor. Gönüllüler, patlamış mısır ve çeşitli ikramlarda bulunduğu çocukların yüzünü güldürmek için etkinliklerine devam edecek.
"ÇADIRDAKİ KIPIRTIDAN KORKUYORLAR"
Alanya'dan Adıyaman'a gönüllü olarak gelen bir rehber öğretmen; "Burada çocukların psikolojik desteğe ihtiyaçları var. Yetişkinler bile ne yaptığını bilmezken çocuklara bu süreci iyi anlatmak ve doğru bilgilendirmek gerekiyor. Yoksa ilerde daha büyük bozukluklara yol açabilir. En büyük problemleri zaten uyku gece çadırlarda uyuyamıyorlar. Korkuyorlar en küçük sese en ufak kıpırtıya uyanıyorlar. Aileleri çok perişan halde kimisi ilgi istiyor. Anne baba başka işler derdinde onlarla ilgilenemiyorlar. Bu sefer daha bir sorun ortaya çıkıyor. Biz bu çocukları güldürmek için uğraşıyoruz" dedi.