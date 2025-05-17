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Giriş Tarihi: 18.5.2025

Çocuklar için ‘Hilal Duvarı’ koruma kalkanı olmalı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Çocuklar için ‘Hilal Duvarı’ koruma kalkanı olmalı
HASAN Kalyoncu Üniversitesi'nde Türkiye Yazarlar Birliği ve İslam Düşünce Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen 6. Ahlâk Şûrası devam ediyor. "Çağın Meydan Okumaları Karşısında Ahlâk ve Din" başlığıyla düzenlenen şûrada konuşma yapan Uzman Psikolog Dr. Mustafa Merter, toplumları bozan enformasyon akışına karşı yapay zekâ destekli algoritma analizleri uyarı sistemine ihtiyaç olduğunu söyledi. Merter, özellikle çocuklar ve genç nesilleri koruyacak bu sistemin Çin'deki Ateş Duvarı uygulaması gibi 'Hilal Duvarı' adı verilecek "Rahmani Yapay" zekâ destekli bir uyarı sistemi olabileceğini kaydetti.
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Çocuklar için ‘Hilal Duvarı’ koruma kalkanı olmalı
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