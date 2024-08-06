Çocuklar için renkli etkinlikler Ağustos’ta Kalyon Kültür’de

Sanatın zengin dünyasını Nişantaşı'ndaki tarihi Taş Konak'ta İstanbullulara ücretsiz sunan Kalyon Kültür, 7'den 70'e her yaş için düzenlediği birbirinden farklı atölyeleriyle Ağustos ayında da kentlilerin uğrak merkezi olmaya devam edecek.

Şehre yavaş yavaş geri dönüşlerin başladığı ve yeni sezon hazırlıklarının yapıldığı bir dönem olan Ağustos ayında Kalyon Kültür özellikle çocuklar için yoğun bir etkinlik programı hazırladı. Ay boyunca birbirinden değerli eğitmenler resimden ebruya, seramikten dramaya pek çok farklı atölye ile minikleri hem sanatla buluşturacak hem de keyifli anlar geçirmelerini sağlayacak.

Pınar Bora eğitmenliğinde düzenlenen Çocuklar için Ebru Atölyesi geleneksel sanatların etkileyici alanlarından biri olan ebrunun ve kullanım alanlarının tanınmasını sağlarken, Tarihi İstanbul atölyesi katılımcıları İstanbul'un geçmişine doğru bir yolculuğa çıkaracak. Gözlem yeteneğini ve el becerilerini geliştirmeye imkân veren Sevimli Hayvanlar Seramik Çalışması, eğitmen Betül Taşlı eşliğinde düzenlenecek Müzikli Yaratıcı Hikâye Okumaları, Ümit Dizdar eğitmenliğinde düzenlenen İstanbul'da Monokrom Kolaj Atölyesi gibi renkli atölyeler de çocukların hem eğlenmelerine hem öğrenmelerine katkıda bulunacak.

Kalyon Kültür yetişkinler için de yoğun bir içerik sunuyor. Kırılmanın aslında bozulma veya yok olma değil, yeni bir varoluş biçimi olduğuna işaret eden Kintsugi Atölyesi ile kırılan bir nesne eskisinden daha güzel ve fonksiyonel hale getirilecek. Gelenekselden doğup günümüzde yaşayan Minyatür Atölyesi ile geçmişin büyük Nakkaşlarından Matrakçı Nasuh'un eserleriyle minyatür sanatına ait olan araç ve gereçler de tanınacak.

Türk Edebiyatının nadide sayfalarında eşsiz bir yolculuğa çıkacak olan Yetişkinler için Yaratıcı Hikaye Okumaları edebiyatseverler için yeni kapılar aralarken, Dr. Özgenur Reyhan Güler moderatörlüğünde ve Orhan Yıllar eğitmenliğinde İstanbul'un antik Roma döneminden Osmanlı İmparatorluğu'na uzanan tarihini anlatan Antikten Osmanlıya İstanbul Üzerine Sohbet ise derinlikli bir söyleşi olacak.

Kültürel çeşitliliği ve derinliği destekleyerek, sanatın evrenselliğini 7'den 70'e geniş bir kitleye ulaştırmayı amaçlayan Kalyon Kültür'ün değerli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek ücretsiz atölyelerine katılmak için https://www.kalyonkultur.org/etkinlikler/ adresinden kayıt yaptırmak yeterli.

KALYON KÜLTÜR AĞUSTOS 2024 PROGRAMI

Kintsugi Atölyesi

Tarih / Saat: 7 Ağustos 2024 Çarşamba, 13.00

Eğitmen: Ayça Öztürk & Ayşe Topsöğüt

(Yetişkin Atölyesi)

Çocuklar için Ebru Atölyesi

Tarih / Saat: 9 Ağustos 2024 Cuma, 13.00

Eğitmen: Pınar Bora

(Çocuk Atölyesi)

Tarihi İstanbul

Tarih / Saat: 10 Ağustos 2024 Cumartesi, 13.00

Eğitmen: Ümit Dizdar

(Yetişkin Atölyesi)

Sevimli Hayvanlar Seramik Çalışması

Tarih / Saat: 13 Ağustos 2024 Salı, 13.00

Eğitmen: Pınar Bora

(Çocuk Atölyesi)

Minyatür Atölyesi

Tarih / Saat: 17 Ağustos 2024 Cumartesi, 16.00

Eğitmen: İsmihan Züleyha Dedeler

(Yetişkin Atölyesi)

Müzikli Yaratıcı Hikaye Okumaları

Tarih / Saat: 22 Ağustos 2024 Perşembe, 13.00

Eğitmen: Betül Taşçı

(Çocuk Atölyesi)

Yetişkinler için Yaratıcı Hikaye Okumaları

Tarih / Saat: 23 Ağustos 2024 Cuma, 17.00

Eğitmen: Betül Taşçı

(Yetişkin Atölyesi)

İstanbul'da Monokrom Kolaj Atölyesi

Tarih / Saat: 24 Ağustos 2024 Cumartesi, 13.00

Eğitmen: Ümit Dizdar

(Çocuk Atölyesi)

Benim İstanbul'um İllustrasyon

Tarih / Saat: 25 Ağustos 2024 Pazar, 13.00

Eğitmen: Ümit Dizdar

(Çocuk Atölyesi)

Antikten Osmanlıya İstanbul Üzerine Sohbet

Tarih / Saat: 30 Ağustos 2024 Cuma, 19.00

Eğitmen: Orhan Yıllar

Moderatör: Dr. Özgenur Reyhan Güler

(Yetişkin)

Yaratıcı Drama

Tarih / Saat: 31 Ağustos 2024 Cumartesi, 13.00

Eğitmen: Ezgi Bikbay Şafak

(Çocuk Atölyesi)