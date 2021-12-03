Çocuklar kızaklarla karın keyfini çıkartıyorlar

Ardahan'a kar yağınca kızaklarda çıkmaya başladı. Kızakları ile birlikte buz tutan yokuşların yolunu tutan çocuklar, soğuğa aldırış etmeden gönüllerince eğlendi.

Mahallede bir araya gelen çocuklar, aldıkları kızaklarla buz tutan yokuşlarda kızak kaydı. Çocukların eğlenceli kızak kaymaları kameralara yansıdı. Buz tutan yolda düşe kalka kayan çocuklar renkli görüntülere sahne olurken, Yolun yokuşundan kayan çocuklar ise her defasında kaymak için yokuşu çıkmak zorunda kaldı.

"ÇOK GÜZEL KAYIYORUZ"

Soğuk ama çok güzel kaydıklarını ifade eden çocuklar, bu durumdan eğlendiklerini belirterek Çok hızlı gidiyoruz. Çocukluğumuzu yaşıyoruz. Kar yağdı bizde kızaklarımızı çıkardık kayıyoruz" dedi. Ardahan yeni mahalle Toki konutları yolunda kayan çocuklar yorulmalarına rağmen her defasında kızaklarını yokuş yukarı çıkararak kaydı. Doyasıya kayan çocuklar gönüllerince eğlendi.