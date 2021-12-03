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Giriş Tarihi: 3.12.2021 12:35 Son Güncelleme: 3.12.2021 12:53

Çocuklar kızaklarla karın keyfini çıkartıyorlar

Mehmet AVŞAR
Çocuklar kızaklarla karın keyfini çıkartıyorlar

Ardahan'da her sene olduğu gibi bu kışta eski bir gelenek haline gelen çocukların tahta kızaklarla kayması renkli görüntülere sahne oldu.

Ardahan'a kar yağınca kızaklarda çıkmaya başladı. Kızakları ile birlikte buz tutan yokuşların yolunu tutan çocuklar, soğuğa aldırış etmeden gönüllerince eğlendi.

Mahallede bir araya gelen çocuklar, aldıkları kızaklarla buz tutan yokuşlarda kızak kaydı. Çocukların eğlenceli kızak kaymaları kameralara yansıdı. Buz tutan yolda düşe kalka kayan çocuklar renkli görüntülere sahne olurken, Yolun yokuşundan kayan çocuklar ise her defasında kaymak için yokuşu çıkmak zorunda kaldı.

"ÇOK GÜZEL KAYIYORUZ"

Soğuk ama çok güzel kaydıklarını ifade eden çocuklar, bu durumdan eğlendiklerini belirterek Çok hızlı gidiyoruz. Çocukluğumuzu yaşıyoruz. Kar yağdı bizde kızaklarımızı çıkardık kayıyoruz" dedi. Ardahan yeni mahalle Toki konutları yolunda kayan çocuklar yorulmalarına rağmen her defasında kızaklarını yokuş yukarı çıkararak kaydı. Doyasıya kayan çocuklar gönüllerince eğlendi.

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Çocuklar kızaklarla karın keyfini çıkartıyorlar
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