Çocuklar travma ve krizle baş etmeyi öğreniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 62 İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocukların psikososyal açıdan desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Anka Çocuk Destek Programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 10 bin çocuğa destek verdiklerini açıkladı. Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada Anka Çocuk Destek Programı'nın çok yönlü yaklaşımı ve müdahaleyi amaçladığını belirterek söz konusu programın Bireysel İhtiyaç ve Risk Değerlendirme Formu (BİRDEF), Grup Çalışmaları, Bireysel Danışmanlık, Aile Çalışmaları,Destekleyici Ortam Bileşenleri, Destekleyici Personel İçin Yaklaşım İlkeleri, Krize Müdahalede Kurumsal Yaklaşım gibi bileşenlerden oluştuğunu söyledi. bireysel danışmanlık hizmetinde, travma mağduru çocuklara yönelik kriz yönetimi, krize müdahale, kendini koruma gibi bölümlerin yer aldığını aktaran Göktaş, grup çalışmalarında ise kişisel gelişim, sağlıklı yaşam, duygusal düzenleme, kişilik gelişimi ve bağımlılık olmak üzere çeşitli başlıkların bulunduğu bilgisini verdi. Göktaş, tüm sosyal hizmetlerin ve politikaların çocukların üstün yararını gözeterek yürütüldüğüne değinerek "Bu kapsamda ülke genelinde 62 İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocukların psikososyal açıdan desteklenmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz Anka Çocuk Destek Programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 10 bin çocuğumuza destek verdik" diye konuştu. Göktaş, "Herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş çocuklarımıza devletimizin tüm imkânlarını seferber ederek çeşitli modellerle hizmet sunuyoruz. Çocuklarımıza yönelik kuruluşlarımızda onların gelişimlerine katkı saylayacak hizmetleri etkin ve hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bu amaç doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Anka Çocuk Destek Programımız ile çocuklarımızın geçmişte yaşamış oldukları olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan örselenmeyi veya davranış bozukluklarını azaltmayı, aileleri ve sosyal çevreleriyle uyum sağlamalarını kolaylaştırıyoruz" dedi.