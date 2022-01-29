‘Çocuklar üşümesin’ dediler, milyonların yüreğini ısıttılar

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) sosyal sorumluluk projeleri ile zor durumda olan çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Konya merkez ve ilçelerde bulunan KOMEK ve ASEM kursiyerleri, soğuk kış aylarında çocuklar için kışlık giyecek kampanyası düzenledi.
'ÇOCUKLARIN HAYATINA DOKUNMAK İSTEDİK'
KOMEK Mensupları ve Mezunları Derneği Başkanı Gülsüm Ocak, SABAH proje ile ilgili şunları söyledi: "Bu projemizi Aralık ayında hayata geçirdik. Kış koşullarını dikkate alarak çocuklarımıza kışlık kıyafet desteği sağlamak istedik.
Sağ olsun kurslarımızdaki gönüllü kursiyerlerimiz de kendi elleriyle ördüler ve 2 bin 976 malzemeyi çocuklarımıza ulaştık. Malzemeler içerisinde bot, mont, atkı, bere var. Van ve Muş'taki çocuklarımızın yanı sıra Konya'daki çocuklarımıza da bu malzemeleri ulaştırdık.
Bizler köprü vazifesi gördük. Çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek, onlarını içini ısıtabilmek en büyük isteğimizdi. 338 çocuğumuza kırtasiye yardımı da ulaştırdık. Bu tür projelerde kursiyerlerimizde çok mutlu oluyor.
Bu iyilik hareketi içerisinde bulunmaktan keyif alıyorlar. Hem çocuklarımıza hem de ailelere destek olmuş oluyoruz. Bu iyilik hareketlerini toplumu onaran, iyileştiren projeler olarak görüyoruz. Bundan sonrada hayata dokunan sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek" diye konuştu.