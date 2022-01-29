‘Çocuklar üşümesin’ dediler, milyonların yüreğini ısıttılar





'Çocuklar üşümesin' sloganıyla yola çıkan gönüllü kursiyerler kendi elleriyle ördükleri 818 mont, bin 721 adet atkı ve bere ile 437 bot olmak üzere toplam 2 bin 976 adet malzemeyi Konya merkez ve ilçeleri ile Van ve Muş'ta çocuklara gönderdi.