Çocuklara ilaç vererek tuzak kurmuştu! Profesör Salih Zoroğlu 25 yıl 8 ay 22 gün hapse mahkum edildi

İstanbul'da bir psikiyatri kliniğinde hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara vererek ailelere 'cinsel istismar' tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman Salih Zoroğlu ve yardım ettiği öne sürülen 5 diğer sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Salih Zoroğlu ve eşi tutuksuz sanık Özgül Zoroğlu da hazır bulundu. Duruşmaya bir kısım tutuksuz diğer sanıklar ile taraf avukatları ve müştekiler de katıldı. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar çıktı. Profesör Süleyman Salih Zoroğlu 25 yıl 8 ay 22 gün hapse mahkum edildi.

25 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Süleyman Salih Zoroğlu hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 14 yıl 22 gün hapis ve 18 bin 740 TL adli para cezasına hükmedildi. Zoroğlu hakkında Ali Mirza K.'ya ve Dila B.'ye karşı işlediği 'çocuğa karşı eziyet' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapsine karar verildi. Zoroğlu'nun Elanur C.'ye karşı 'çocuğa karşı eziyet' 3 yıl 4 ay hapsine karar verilirken, Cevdet C.'ye karşı işlediği 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan ise 1 yıl 8 ay hapsine karar verildi. Zoroğlu'nun 'şantaj' suçundan 10 ay 4 gün hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. Zoroğlu'nun 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 10 ay ceza aldı. Profesör Süleyman Salih Zoroğlu toplamda 25 yıl 8 ay 22 gün hapse mahkum edildi. Sanık Ahmet Aktaş hakkında ise 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 11 yıl 8 ay 18 gün hapis ve 15 bin 600 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi. Sanık Aktaş'ın 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan 1 yıl 8 ay hapsine karar verildi. Aktaş'ın mağdur Ali Mirza K.'ya karşı 'çocuğa karşı eziyet' suçundan 2 yıl 6 ay hapsine karar verildi. Ahmet Aktaş'ın toplam 15 yıl 10 ay 18 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Diğer 4 sanık tüm suçlardan beraat etti.