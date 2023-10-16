Çocuklara nişan törenine inceleme

Mardın'de iddiaya göre beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki erkek çocuğu için nişan töreni düzenlendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.'nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.'nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde iki çocuğa nişan kıyafeti giydirilip yüzük takıldığı görüldü. Nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürüldü. Erkek çocuğunun babası R.A. ile kız çocuğunun annesi U.A.'nın da yer aldığı nişanda katılımcıların alkış tutması dikkat çekti. Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, çocukların koruma altına alındığı kaydedildi.