Haberler Yaşam Haberleri Çocuklara nişan törenine inceleme
Giriş Tarihi: 17.10.2023

Çocuklara nişan törenine inceleme

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Çocuklara nişan törenine inceleme
Mardın'de iddiaya göre beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki erkek çocuğu için nişan töreni düzenlendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.'nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.'nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde iki çocuğa nişan kıyafeti giydirilip yüzük takıldığı görüldü. Nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürüldü. Erkek çocuğunun babası R.A. ile kız çocuğunun annesi U.A.'nın da yer aldığı nişanda katılımcıların alkış tutması dikkat çekti. Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, çocukların koruma altına alındığı kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kassam Tugayları duyurdu: Elimizde yabancı esirler var, onları serbest bırakacağız
Brüksel'de silahlı saldırgan 2 kişiyi öldürdü! Belçika-İsveç maçı yarıda kaldı
Kolombiya, İsrail Büyükelçisini kovdu: Utanç verici özür dileyin gidin! Filistin’e desteği hazmedememişti
Kontrollerimi Türkiye’de yaptırıyorum
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
BBC spikerinden kara propaganda itirafı: Halkı kandırdıklarını kabul ettiler! İşte Batı medyasının ikiyüzlülüğünün kanıtı
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
ABD savaş gemisi göndermişti: Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de tatbikat yapacağını açıkladı!
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Putin Orta Doğu liderleri ile görüştü: Bağımsız Filistin devleti vurgusu
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuklara nişan törenine inceleme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA