Çocuklara oyun içinde müstehcen tuzak

İnternetteki oyunlarda çocukları hedef alarak müstehcen görüntülerini elde edenlere yönelik 4 gün önce Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonun detaylarına SABAH ulaştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, S.K. isimli şüphelinin çocuk pornografisi içeriklerini sattığı belirlendi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın ardından ekipler, S.K.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin cep telefonunda çok sayıda çocuk pornografisi ve müstehcen fotoğrafların yer aldığı dokümanlara ulaşıldı. Ekipler, S.K.'nın telefonunda internet tabanlı Viber adlı sohbet uygulamasında 'Satılık Çocuk ...' başlıklı sohbet odası saptadı. Yüzlerce üyesi olan sohbet odasında, 37 kişinin erkek çocuklarına ait müstehcen fotoğraf ve videolarının satışını yaptığı tespit edildi.Emniyette kurulan özel ekip, Viber'i mercek altına alarak 6 ay takip yaptı. 37 kişinin gerçek kimlikleri ortaya çıkarıldı. 20 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.Operasyonun ardından şüphelilerin kullandığı dijitalleri ele geçiren ekipler, çocukların nasıl tuzağa düşürüldüğünü ortaya çıkardı. Popüler olan çevrimiçi oyunlara giriş yapan 9-15 yaş erkek çocukları ile oyun içerisinde yer alan sohbet kanallarından iletişime geçen şüphelilerin 'Oyun Karakteri ve İçerikleri' ücretsiz olarak verebilecekleri şeklinde konuşma gerçekleştirdiklerini tespit etti. Çocuklar ile sosyal medya hesapları üzerinden konuşmaya devam eden şüpheliler, göstermelik oyun karakter ve sembollerini gönderdi. Ücretsiz şekilde oyun içeriklerine sahip olan çocuklar daha fazlasını alabilirim umuduyla kendilerinden istenilen müstehcen fotoğraf karelerini göndermeye başladı. Viber'de kurulan sohbet odasında bir araya gelen kişiler, çocuklardan elde ettikleri müstehcen fotoğraf ve videoların satışına başladı. Sohbet odasında çocuklara ait fotoğraf karelerinin göstermelik bir kısmın paylaşıldığı ve satın almak isteyen kişilerle özel olarak görüşme gerçekleştirilerek satış yapıldığı belirlendi.Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, aileler ve çocuklara mobil oyunlara yönelik önemli uyarılarda bulundu. Kırık, "Aileler, çocuğunun hangi mobil oyunları oynadığını takip etmeli ve çocuğun çevrimiçi bağlantıda olup olmadığını kontrol etmeli" dedi.