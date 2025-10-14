Çocuklara sosyal medya yasağına destek artıyor

Son yıllarda çok sayıda ülke çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklamak için yeni adımlar atıyor. Çocuklara sosyal medya yasağı küresel çapta destek görüyor. Araştırma şirketi Ipsos'un araştırmasına göre, çocuklara sosyal medyanın yasaklanmasını savunan kişilerin oranı her geçen yıl yükseliyor. Dünya genelinde katılımcıların yüzde 71'i, 14 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanmasını savunuyor. Dünya genelinde katılımcıların yüzde 55'i ise okullarda akıllı telefonların yasaklanmasını savunuyor.